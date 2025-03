La présidente des régions de France Carole Delga, hôte d’un Iftar marocain à Toulouse

Partager Facebook

Le consulat général du Royaume à Toulouse a organisé, vendredi, un Iftar auquel a pris part la présidente des régions de France, présidente de la région Occitanie, Carole Delga.

“Ce moment fort de convivialité et de partage est le reflet de l’excellence des relations entre le Maroc et la France, portées au plus haut niveau par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, Emmanuel Macron”, a affirmé, à cette occasion, la consule générale du Royaume à Toulouse, Nadya Talmi.

La diplomate a souligné que ces relations d’exception constituent un vecteur d’opportunités pour bâtir une coopération décentralisée novatrice, inclusive, et centrée sur l’élément humain entre les régions du Maroc et celles de France.

“La région Occitanie est au cœur de cette dynamique nouvelle, grâce aux partenariats qui la lient aux régions marocaines de Casablanca-Settat, Meknès-Fès-Saiss et l’Oriental” a-t-elle ajouté.

La consule générale n’a pas manqué de saluer, à cette occasion, le rôle du tissu associatif et des compétences marocaines qu’elle considère être un relais agissant et solidaire dans le renforcement de cette coopération.

Lors de ce moment d’échange avec les membres de la communauté marocaine présents, Mme Carole Delga s’est félicitée que l’Occitanie et le Maroc aient tant de talents et de perspectives communes.

Elle a également souligné que “la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, présente à Casablanca grâce à la Maison de la Région, continue de tisser des liens fraternels et sincères au Maroc”.

Dans une ambiance de convivialité et de partage, cet iftar s’est déroulé en présence notamment d’élus de la région, de représentants du culte musulman, de plusieurs compétences marocaines du monde académique, des Affaires, de la culture et des arts, de représentants d’associations marocaines des départements de la Haute-Garonne, de l’Aude, de Tarn-et-Garonne et de l’Ariège, et des membres du bureau de l’association de la jeunesse marocaine de Toulouse (AJMT).

LR/MAP