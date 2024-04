la-bourse-de-casablanca-ouvre-en-territoire-positif

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire positif jeudi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,2% à 13.411,17 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,12% à 1.087,6 pts, tandis que le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, lâchait 0,12% à 966,46 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait de 0,89% à 1.224,06 pts.

Côté valeurs, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Résidences Dar Saada (+7,67% à 66 DH), Douja Prom Addoha (+7% à 37,61 DH), Alliances (+6,08% à 259,9 DH), Wafa Assurance (+4,42% à 4.349 DH) et TGCC (+3,1% à 299 DH).

À l’inverse, Label Vie (-3,36% à 4.430 DH), Bank of Africa (-1,65% à 194,2 DH), Lesieur Cristal (-1,25% à 268,6 DH), Immorente Invest (-0,53% à 94 DH) et Cosumar (-0,53% à 197,95 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,17%.

LR/MAP