Ksar El Kébir | Mobilisation continue face au retour des perturbations météorologiques

Les efforts de terrain déployés par l’ensemble des autorités publiques se poursuivent à un rythme soutenu à Ksar El Kébir, en prévision des perturbations météorologiques attendues à partir de ce lundi.

Les opérations d’évacuation des citoyens vers les villes avoisinantes se poursuivent sans interruption depuis la fin de la semaine dernière, dans le cadre d’une mobilisation globale des autorités locales, ainsi que des différents intervenants, notamment les autorités civiles et militaires.

Cette situation a eu un impact notable sur le rythme de la vie quotidienne dans la ville, qui a perdu une grande partie de sa dynamique habituelle, en anticipation d’une intensification des perturbations climatiques dans les prochains jours.

La Direction générale de la météorologie prévoit, dans un bulletin d’alerte de niveau rouge, des pluies fortes parfois orageuses, dont les cumuls pourraient atteindre 100 à 150 mm, dans plusieurs provinces relevant du bassin hydraulique du Loukkos, notamment Chefchaouen, Tétouan, Ouezzane et Larache, mercredi, de 00h00 à 23h00.

Dans ces circonstances exceptionnelles, les autorités locales accompagnent de nombreux citoyens souhaitant quitter temporairement leurs domiciles à Ksar El Kébir, par crainte d’une nouvelle montée des eaux de l’oued Loukkos, susceptible d’entraîner à nouveau l’inondation de plusieurs quartiers de la ville.

A cet égard, d’importants efforts sont consentis pour assister les habitants des zones exposées au risque d’inondation à rejoindre des lieux sûrs, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville. Cette opération, qui se poursuit encore, a mobilisé plus de 70 bus et plusieurs trains pour assurer le transport des citoyens souhaitant se rendre dans des villes voisines.

A l’exception des quartiers en hauteur, les habitants ont quitté leurs domiciles et les commerçants ont fermé leurs magasins dans les zones à risque, entraînant un net ralentissement de la vie dans cette ville habituellement très animée, considérée comme un passage entre le Nord et le centre du Royaume.

Par ailleurs, en prévision d’une montée des eaux de l’oued Loukkos, plusieurs habitants ont construit des digues en briques et en ciment ou placé des sacs de sable devant leurs maisons et commerces, afin de limiter les dégâts.

Dans ce sens, Youssef, commerçant au marché Sidi Bouhmed, au centre-ville, a indiqué avoir préféré fermer son magasin, à l’instar des autres commerçants, en réponse aux instructions émises dans cette situation exceptionnelle, qui consistent à suivre les bulletins météorologiques, ainsi que les directives des autorités locales, exprimant l’espoir d’une amélioration des conditions et d’une limitation des risques.

Pour sa part, Hassan, chauffeur de taxi de catégorie II, a confié avoir choisi de rester en ville, résidant dans un quartier non menacé par la montée des eaux de l’oued Loukkos, affirmant qu’il n’a jamais été confronté à une telle situation au cours de ses 40 années passées à Ksar El Kébir.

Il a, en outre, fait savoir que, par solidarité dans ces moments difficiles, il transporte gratuitement les citoyens souhaitant quitter la ville vers le centre de regroupement des bus en partance vers d’autres lieux.

LR/MAP