Investor Day | Focus sur les stratégies visant à propulser le développement régional

Les stratégies mises en œuvre pour propulser le développement régional au Maroc, ont été au centre des discussions, mardi à Essaouira, lors d’un panel tenu dans le cadre de la Rencontre “Investor Day”.

Placé sous le thème “Momentum Maroc: promouvoir l’investissement pour l’emploi et le développement dans les régions”, ce panel a rassemblé des ministres et des acteurs du secteur privé pour examiner les mesures et initiatives visant à dynamiser les régions marocaines.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a mis en lumière les transformations significatives dans le secteur de la santé, soulignant le passage d’un modèle de financement principalement public à une plus grande implication du secteur privé.

“Les partenariats public-privé sont essentiels pour compléter les investissements nécessaires”, a-t-il déclaré, notant que ces partenariats permettent de mieux répondre aux besoins locaux en matière de santé en créant des synergies entre les ressources publiques et privées.

M. Ait Taleb a également évoqué l’importance de la création d’une carte sanitaire régionale pour guider les investissements en fonction des besoins spécifiques de chaque région, relevant que les initiatives locales renforcent l’autosuffisance sanitaire tout en stimulant l’économie régionale.

Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, Mohcine Jazouli, a, quant à lui, détaillé les objectifs ambitieux de la stratégie nationale d’investissement, visant à équilibrer les contributions entre le secteur public et le secteur privé.

“Le Maroc ambitionne de générer 550 milliards de dirhams d’investissements privés d’ici 2026, avec la création de plus de 500.000 emplois, tout en garantissant une gouvernance rigoureuse pour suivre et évaluer l’avancement des projets régionaux”, a souligné M. Jazouli.

De son côté, la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, a passé en revue les avancées significatives du Royaume dans la digitalisation des services publics, mettant en avant les initiatives visant à améliorer la connectivité dans les zones moins desservies et à simplifier les démarches administratives.

Elle a également souligné les efforts pour soutenir les start-ups et former les jeunes dans le domaine du numérique, afin de renforcer l’écosystème digital du Royaume.

Pour sa part, Abdou Souleye Diop, président de la Commission Afrique à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a insisté sur l’importance du rôle du secteur privé dans le développement régional, évoquant dans ce cadre la nécessité d’améliorer la connectivité des régions et de mettre en place des stratégies de marketing territorial efficaces pour attirer les investissements.

En outre, M. Diop a mis en exergue l’importance d’inclure le secteur privé dans la définition des Plans de Développement Régional (PDR), afin de garantir une meilleure convergence entre les investissements publics et privés.

La Rencontre “Investor Day” a constitué une opportunité idoine pour affirmer l’engagement du Maroc envers un développement régional dynamique et intégré, mettant en lumière les efforts conjoints des secteurs public et privé pour atteindre des objectifs de croissance durable et inclusive.

LR/MAP