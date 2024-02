Investissement | L’ADMIE a accompagné plus de 170 projets en 2023

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a accompagné, en 2023, plus de 170 projets, dont 66 ont été approuvés par la Commission nationale des investissements, représentant un montant total de 137 milliards de dirhams (MMDH) d’investissement.

Ces initiatives vont permettre la création de 21.000 emplois directs, indique l’AMDIE dans un communiqué sur son Conseil d’administration, tenu mardi sous la présidence du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, soulignant que l’année 2023, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire du Maroc une destination attractive pour les investissements nationaux et étrangers, et portée par la Nouvelle Charte de l’Investissement, a été marquée par une dynamique soutenue dans le domaine des investissements.

L’AMDIE fait également savoir que les investissements sont répartis sur neuf régions et dans plus d’une vingtaine de provinces et préfectures, favorisant ainsi un développement équilibré et harmonieux à travers le territoire national.

Concernant le développement de l’export, la nouvelle approche adoptée par l’AMDIE en 2023, s’est traduite par l’approche de 16 marchés internationaux, ainsi que l’accompagnement de 340 entreprises marocaines et le démarchage de 360 donneurs d’ordres.

De plus, pour dynamiser l’expansion de l’industrie et des services marocains à l’échelle mondiale, l’Agence, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) ainsi que la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a lancé le programme triennal “EXPORT MOROCCO NOW” pour la période 2024-2026.

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises et coopératives nationales, qu’elles soient déjà confirmées dans le domaine de l’exportation ou primo-exportateurs, ce programme a suscité un vif engouement, avec la participation de plus de 550 candidats.

Dans le cadre de ses initiatives pour renforcer l’économie nationale et promouvoir l’image du Maroc sur la scène internationale et accompagner les Marocains du Monde, l’AMDIE a intensifié ses efforts tout au long de l’année 2023.

Grâce à des échanges réguliers, près de 4.500 contacts ont été établis avec les Marocains établis à l’étranger, représentant une diversité de communautés dans près d’une vingtaine de pays. Cette interaction constante a facilité une communication proactive des informations économiques, favorisant ainsi une collaboration efficace et fructueuse avec la diaspora marocaine.

En reconnaissance de ses efforts, l’AMDIE a été honorée lors des “Go Global Awards” 2023 à Rhode Island (Etats-Unis) en recevant le prix de la meilleure Agence de promotion des projets d’investissements pour l’infrastructure, et a été classée 2ème meilleure Agence de promotion des investissements et des exportations pour la région MENA (Middle East and North Africa / Moyen-Orient et Afrique du Nord) lors du Gala de “Annual Investment Meeting” d’Abu Dhabi en 2023.

Aussi, l’année 2023 a été marquée par les efforts soutenus de l’AMDIE pour consolider les fondements de son modèle économique et mettre en œuvre son plan de transformation en vue de préparer l’exécution du plan d’actions 2024.

Ce plan stratégique est structuré autour de quatre principaux axes. Il s’agit de “l’accompagnement à 360° des nouveaux investisseurs nationaux et étrangers”, du “déploiement du programme d’accompagnement des exportateurs nationaux”, du “développement du modèle économique de l’activité des foires et expositions” et du “développement des zones d’activités économiques”.

“À l’issue du conseil d’administration, le rapport annuel sur la situation de l’investissement et de l’exportation pour l’année 2023, ainsi que le plan d’actions pour l’année 2024 ont été approuvés par les administrateurs. Ces décisions illustrent l’engagement résolu de l’AMDIE à poursuivre sa mission de promotion de l’investissement et des exportations, en anticipant les défis et en saisissant les opportunités pour favoriser la croissance économique du Maroc”, conclut le communiqué.

LR/MAP