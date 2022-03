Hakim Hajoui remet ses lettres de créance à la Reine Elizabeth II

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Hakim Hajoui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Le Roi auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a remis, jeudi à Londres, ses lettres de créance à la Reine Elizabeth II.

Au cours de cette audience, qui s’est tenue virtuellement au Palais royal de Buckingham, la Reine Elizabeth II a demandé à M. l’ambassadeur du Royaume de transmettre ses salutations les plus distinguées à SM le Roi Mohammed VI ainsi qu’à l’Auguste Famille Royale, et a exprimé ses vœux de progrès et de prospérité au Souverain et au peuple marocain.

M. Hakim Hajoui a saisi cette occasion pour exprimer l’engagement du Maroc à raffermir, diversifier et enrichir davantage l’amitié et les liens séculaires qui unissent les deux Royaumes.

Lors d’une réception offerte à la Résidence du Maroc à Londres à l’issue de cette audience, M. Hakim Hajoui a exprimé son honneur et sa grande fierté suite à sa nomination par SM le Roi au poste d’Ambassadeur au Royaume-Uni, soulignant le privilège et la grande responsabilité que de mener cette noble mission auprès de la Cour de Saint James.

Par la même occasion, M. Hakim Hajoui a réitéré sa détermination à déployer tous les efforts nécessaires pour dynamiser et renforcer davantage la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi.

Ont pris part à cette réception des ambassadeurs de pays frères et amis, des responsables du palais de Buckingham, du ministère britannique des Affaires étrangères et du ministère du commerce international ainsi que d’autres hautes personnalités britanniques.

LR/MAP