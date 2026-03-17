GITEX AFRICA Morocco et l’APEBI renforcent la maturité numérique des PME africaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 4e édition de GITEX AFRICA Morocco, prévue du 7 au 9 avril à Marrakech, mettra l’accent sur l’accélération de la maturité numérique des petites et moyennes entreprises (PME) africaines et leur accompagnement vers les marchés internationaux, à travers l’organisation d’un sommet dédié à l’Intelligence artificielle (IA).

“Les PME, qui constituent le socle du tissu économique africain, représentent plus de 90% des entreprises du continent et jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois, l’innovation et la diversification industrielle”, indique GITEX AFRICA Morocco dans un communiqué, notant qu’à l’heure où l’IA et les technologies numériques avancées redéfinissent les dynamiques de compétitivité à l’échelle mondiale, accélérer la maturité numérique des PME apparaît désormais comme un enjeu central pour soutenir une croissance durable, tant au niveau local qu’à l’international.

Dans cette dynamique, GITEX AFRICA Morocco s’est associé à la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI) afin de proposer le SME AI Summit, un programme dédié qui se déroulera dans le cadre de l’événement et qui a été conçu pour accompagner les entreprises confrontées à un environnement technologique en constante mutation.

Ce sommet réunira des décideurs publics, des fournisseurs de technologies, des investisseurs et des dirigeants d’entreprises afin d’examiner les moyens par lesquels les PME peuvent renforcer leurs capacités opérationnelles, adopter des solutions reposant sur l’IA et élargir leur participation aux chaînes de valeur régionales et mondiales, précise la même source.

Cette initiative illustre également le rôle croissant du Maroc en tant que catalyseur continental du développement des PME, dans un contexte où l’adoption des technologies constitue de plus en plus un levier stratégique pour préparer les entreprises à l’export, améliorer leur productivité et renforcer leur résilience économique à long terme.

Grâce à une dynamique d’échanges structurée entre les acteurs publics et privés, ce programme vise à accélérer l’intégration des PME dans une économie numérique africaine en pleine transformation, détaille le communiqué, ajoutant que plusieurs centaines de PME sont attendues sur place et auront l’opportunité d’interagir avec des entreprises internationales, des partenaires institutionnels et des acteurs majeurs de l’innovation issus de secteurs variés, notamment la fintech, l’industrie manufacturière, la logistique, la santé, l’agritech et les services numériques.

Cité dans le communiqué, Rachid Ressani, administrateur et trésorier de l’APEBI, a souligné à cet égard que “le numérique constitue aujourd’hui un levier déterminant pour renforcer la compétitivité et soutenir la croissance des PME, en particulier des PME Tech”, relevant que “grâce à notre partenariat avec GITEX Africa Morocco, les entreprises du Maroc et du continent africain bénéficieront d’un accès privilégié aux technologies de l’information ainsi qu’à des réseaux internationaux, facilitant ainsi leur intégration progressive dans l’économie mondiale”.

“Le renforcement des compétences des PME Tech en matière de développement, d’expertise et d’innovation représente également un enjeu majeur pour accompagner la transformation digitale et garantir une croissance à la fois durable et inclusive, au Maroc comme à l’échelle du continent africain”, a-t-il poursuivi.

Dans cette perspective, le SME AI Summit offrira également aux entreprises participantes, exposant au sein du Pavillon APEBI, l’opportunité d’interagir directement avec des partenaires technologiques et des investisseurs engagés dans la construction de la prochaine phase du développement industriel et numérique de l’Afrique.

De son côté, Mohammed Jebbar, président de la commission PMETECH, a fait observer que “des plateformes telles que GITEX AFRICA Morocco jouent un rôle essentiel en connectant les PME aux technologies émergentes et à de nouveaux marchés”.

“L’interaction avec les acteurs internationaux de l’industrie permet aux entreprises d’accélérer l’adoption des technologies, d’affiner leurs modèles économiques et de participer plus activement aux écosystèmes numériques internationaux”, a ajouté M. Jebbar, également cité dans le communiqué.

Tout au long du sommet, des experts locaux, régionaux et internationaux analyseront comment l’accès aux technologies, aux financements et aux écosystèmes collaboratifs peut permettre aux entreprises de développer l’innovation tout en contribuant à la prospérité régionale et à la compétitivité économique du continent africain.

En tant que plateforme majeure de coopération numérique internationale, GITEX AFRICA Morocco 2026 confirme ainsi son rôle structurant dans l’émergence d’une Afrique numérique ambitieuse, innovante et souveraine.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4e édition de GITEX AFRICA Morocco est organisée sous l’autorité du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, accueillie par l’Agence de développement du digital (ADD) et orchestrée par KAOUN International, organisateur international des événements GITEX.

LR/MAP