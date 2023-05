Genious Medina | La Fondation Lydec et Maroc Impact au plus près des jeunes !

La Fondation Lydec a signé un accord de partenariat avec l’Association «Maroc Impact» en vue d’accompagner le projet «Genious Medina» qui vise à former plus de 300 jeunes et artisans en 3 ans et à créer un impact positif sur l’écosystème de l’ancienne médina de Casablanca

A travers ce nouveau partenariat, la Fondation Lydec s’engage à apporter son soutien audit projet pendant trois ans (2023-2025) et à sensibiliser ses bénéficiaires aux enjeux du développement durable (préservation de la ressource en eau, protection de l’environnement, etc.). De son côté, Maroc Impact s’engage à développer ce projet en lien étroit avec les programmes de la Fondation Lydec.

Opérationnel depuis janvier 2023, «Genious Medina» consiste à lancer et à promouvoir le premier quartier d’innovation au Maroc, créant ainsi une dynamique de transformation territoriale ausein de l’ancienne médina de Casablanca.

Ancré dans le cœur du quartier historique de l’ancienne médina de Casablanca, «Genious Medina» se déploie sur deux sites (Al Makane et Muhub) de plus de 1.200 m² (première phase), dans les deux Foundouks «El Mellah» et «Attijara». Ces derniers ont été rénovés par l’Agence Urbaine de Casablanca dans le cadre du projet Royal de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca et sont la propriété du ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.