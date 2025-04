Bourita | Le 4e Cycle de formation des observateurs africains des élections apportera une valeur ajoutée exceptionnelle à l’ensemble du continent

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné, lundi à Rabat, que la richesse de la 4e édition du Cycle de formation des observateurs africains des élections, par la diversité de ses participants, la qualité de ses intervenants et la pertinence de ses thématiques, apportera une valeur ajoutée exceptionnelle à l’ensemble du continent africain.

S’exprimant à l’ouverture de la 4e édition du Cycle de formation spécialisée pour les observateurs des élections en Afrique, M. Bourita a relevé que ce Cycle, qui a débuté il y a tout juste quatre ans avec une douzaine de participants, prend aujourd’hui une ampleur croissante et qualitative, en termes de participation, mais aussi de substance.

En effet, a-t-il ajouté, l’édition de cette année réunit 120 participantes et participants issus de 52 pays africains représentant les cinq régions du continent, consacrant la diversité et le caractère inclusif de cet évènement et attestant de l’engagement volontaire de la jeunesse africaine dans les rangs des observateurs électoraux pour contribuer à la matérialisation des objectifs nobles de paix, de sécurité et de bonne gouvernance en Afrique.

Rappelant que l’année dernière, les femmes et les jeunes représentaient 50 % des bénéficiaires, il a fait savoir qu’ils constituent cette année 68 % des participantes et participants, témoignant ainsi d’un engagement structurant, orienté vers une gouvernance africaine moderne, ouverte et inclusive.

Ainsi, “notre ambition demeure forte et invariable : doter le continent de compétences qualifiées, capables d’accompagner avec rigueur et professionnalisme les processus électoraux et les transitions démocratiques en Afrique”, a-t-il poursuivi, précisant que ce sont ces observateurs qui contribueront à bâtir une gouvernance modèle et inclusive conçue pour l’Afrique par ses propres ressortissants.

Et de souligner que la réussite de cette initiative tient surtout à la vision partagée : celle d’une Afrique maîtresse de son destin, capable de valider ses propres processus électoraux selon les normes qu’elle s’est elle-même fixées.

Le ministre a, dans ce sens, indiqué que les observateurs formés au cours des années passées ont déjà joué un rôle clé dans l’observation de plusieurs processus électoraux en Afrique. Pour cette 4e édition, a-t-il dit, l’accent est mis sur le rôle des femmes dans le renforcement des missions d’observation des élections en Afrique conformément aux décisions des chefs d’États africains et aux objectifs de l’agenda 2063.

L’engagement du Royaume du Maroc à ce cycle s’inscrit pleinement dans le cadre de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui fait de l’intégration africaine l’un des fondements d’un développement partagé, a affirmé M. Bourita, ajoutant que l’édition de cette année revêt un caractère tout particulier avec l’organisation, en marge du cycle, d’un séminaire de dialogue politique consacré à la gouvernance inclusive, intitulé “Renforcer le leadership des femmes dans les contextes électoraux et démocratiques africains”.

Ce choix conforte la volonté commune de placer les femmes au cœur des dynamiques de gouvernance, en reconnaissance à leur rôle dans la construction et le renforcement de la paix et la sécurité en Afrique, a-t-il enchaîné.

“Pour être durables et légitimes, les transitions politiques, les processus électoraux et les mécanismes de gouvernance doivent refléter la diversité et l’ensemble des forces vives de nos sociétés, au premier rang desquelles figurent les femmes. Il ne s’agit pas d’un objectif simplement symbolique, mais d’un impératif stratégique : faire pleinement confiance aux femmes, c’est investir dans une gouvernance plus inclusive, plus stable et plus équitable”, a-t-il expliqué.

Dans cet esprit, l’engagement du Royaume du Maroc en faveur d’un rôle effectif des femmes dans ces domaines de paix, de sécurité et de gouvernance en Afrique constitue le prolongement de ses choix politiques internes et de ses engagements à l’échelle mondiale, a-t-il soutenu.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que dans un contexte international marqué par une année électorale intense, où près de 70 pays dans le monde, dont une vingtaine en Afrique, organiseront des scrutins cruciaux, le rôle des observateurs électoraux devient encore plus déterminant.

Ainsi, a-t-il noté, la vision politique qui sous-tend l’organisation de ce 4e cycle de formation répond à un besoin réel et opérationnel, notamment en termes de renforcement de capacités, pour contribuer aux succès d’une dizaine d’élections présidentielles et législatives prévues sur le continent.

Dans ce contexte, “nous nous réjouissons de constater que plusieurs lauréats des éditions précédentes ont déjà intégré ces missions, illustrant l’impact concret de ce programme”, s’est félicité M. Bourita.

Et de conclure que “l’ambition que nous portons, avec l’Union Africaine, est de voir ces lauréats former l’épine dorsale d’un corps africain d’observateurs électoraux professionnels, indépendants et rigoureux, au service de la paix et de la démocratie en Afrique”.

LR/MAP