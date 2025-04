Le rallye “Morocco Desert Challenge 2025” fait escale à Laâyoune

Partager Facebook

Les participants à la 10ème édition du rallye “Morocco Desert Challenge”, qui relie Agadir à Ouarzazate sont arrivés, dimanche à Laâyoune, avant de reprendre lundi leur course vers Boujdour.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette compétition qui se poursuivra jusqu’au 12 avril, sillonnera plusieurs régions du Royaume sur huit étapes de 3.150 Km, mettant ainsi en valeur l’endurance, la fiabilité et les compétences de pilotage des participants.

Ce rallye cross-country unique qui compte plus de 650 participants issus de 23 pays, se veut une véritable aventure humaine, vu qu’il plonge les concurrents dans une ambiance typique, sur des pistes inédites de pilotage qui se distinguent par une diversité de reliefs entre vallées, plages, dunes, oueds, pentes, falaises et montagnes.

Au total, 160 véhicules prennent part à ce rallye, dont 56 voitures (4×4 et Buggy), 57 SSV (véhicules utilitaires tout-terrain), 39 motos et quads et 8 camions de course, équipés d’un système de suivi par satellite permettant leur géolocalisation.

La première étape de ce rallye a relié Agadir à la plage blanche à Guelmim (260 km), tandis que la seconde étape a lié Guelmim à Laâyoune (513 km), suivies de Laâyoune-Boujdour (268 km), Boujdour-Es-Semara (550 km), Es-Semara-Assa (387 km), Assa-Foum Zequid (499 km), et le circuit Foum Zequid (290 km), ainsi que Foum Zequid-Ouarzazate (419 km).

Dans une déclaration à la presse, l’organisateur du rallye, Gert Duson, a souligné que cette édition 2025 a programmé pour la première fois des étapes dans les provinces du Sud du Royaume qui se distinguent par de magnifiques paysages et de vastes étendues désertiques.

“Ce rallye est le deuxième plus grand événement de rallye-raid au monde après le rallye Dakar”, a indiqué M. Duson, notant que cette compétition prend de l’ampleur et se développe chaque année à un niveau professionnel supérieur.

Pour sa part, le jeune motard membre de l’Association Laâyoune des motocycles, Hicham El Ghait, s’est dit fier de participer pour la première fois à ce rallye, faisant savoir que les pilotes sont professionnels et aguerris et la concurrence était rude entre les participants dans les deux précédentes étapes.

A bord d’une KTM 450, M. El Ghait, a noté que ce genre de compétitions lui permet d’améliorer ses capacités de pilotage et de prendre connaissance des nouvelles techniques de cette discipline sportive.

A noter que la remise des prix du rallye “Morocco Desert Challenge” aura lieu à Ouarzazate, le 12 avril, au terme d’un périple qui confirmera indéniablement la grande tradition du Maroc en rallyes.

LR/MAP