Rabat | Ouverture de la 4e édition du Cycle de formation des observateurs africains des élections

La 4ème édition du Cycle de formation des observateurs africains des élections, s’est ouverte lundi Rabat, avec la participation de hauts responsables représentant 52 pays africains.

La cérémonie d’ouverture de ce cycle a été coprésidée par le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et le commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité de l’Union Africaine, Bankolé Adeoye.

Ce rendez-vous annuel, initié en partenariat avec le Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de l’Union Africaine, s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Royaume du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, en faveur d’une Afrique stable, pacifique et prospère.

L’organisation de ce cycle de formation intervient, également, comme une réponse aux décisions de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, y compris lors du dernier Sommet de l’UA en février 2025, appelant le Royaume du Maroc à continuer de renforcer les capacités africaines pour améliorer la conduite des missions d’observation électorale.

La 4ème édition se distingue par la participation de plus de 120 jeunes acteurs de la société civile, experts et hauts fonctionnaires, provenant des cinq régions du continent et représentant 52 pays africains dont le Mali, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Niger et le Soudan. Cette session est également marquée par la participation notoire des femmes africaines à hauteur de 68% du total des participants.

Ainsi, à travers l’organisation pour la 4ème année consécutive de ce Cycle de Formation spécialisée, le Royaume continue de se distinguer en tant que premier pourvoyeur africain d’observateurs formés, à Rabat, pour superviser les processus électoraux en Afrique, ce qui constitue une contribution significative au renforcement des capacités africaines dans le domaine électoral.

L’édition 2025 se distingue également, par l’organisation du deuxième séminaire de dialogue sur la démocratie et les élections en Afrique, placé sous le thème “Gouvernance inclusive : Renforcer le leadership des femmes dans les cadres électoraux et démocratiques africains”, qui vient enrichir le cycle de formation en abordant des sujets axés sur le dialogue politique, en lien avec les enjeux de la démocratie, de la gouvernance et des processus électoraux sur le continent africain.

Cette 4ème édition de ce cycle, constitue une étape essentielle dans le processus de formation à Rabat, visant à doter l’Union Africaine d’une importante base de données, au service de l’observation des élections en Afrique et de la promotion de la démocratie, la paix et la sécurité sur le continent africain.

LR/MAP