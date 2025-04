Le Maroc et la Slovénie réaffirment leur volonté de renforcer le partenariat dans tous les domaines

Partager Facebook

Le Maroc et la Slovénie ont réaffirmé, vendredi à Ljubljana, leur volonté de renforcer le partenariat dans tous les domaines d’intérêt commun.

Cette volonté a été exprimée lors d’entretiens tenus par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères slovène, Tanja Fajon.

Les deux parties ont notamment mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, de la logistique, de l’agriculture et de l’industrie automobile.

Les deux responsables ont convenu de l’importance de tenir des forums économiques en vue d’encourager les échanges entre les acteurs économiques des deux pays. Ils ont salué l’intérêt de renforcer la coopération entre le Port de Koper et l’ensemble des ports marocains, notamment avec le Port de Tanger-Med.

Les deux ministres ont également souligné l’importance de promouvoir la coopération dans le domaine culturel et académique en vue de promouvoir le développement humain et économique.

Ils ont appelé au renforcement des échanges au niveau intergouvernemental et de la société civile dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée.

M. Bourita et Mme Fajon ont encouragé la coopération académique bilatérale et régionale entre les deux universités euro-méditerranéennes, EMUNI à Piran, et l’université euro-méditerranéenne de Fès dans les domaines de la science, de la recherche, de l’innovation et de l’économie bleue, afin d’obtenir des possibilités d’autonomisation des jeunes au profit de l’ensemble de la Méditerranée.

Ils ont réaffirmé leur intention de contribuer au renforcement du partenariat stratégique entre l’Union Européenne (UE) et le Royaume du Maroc. A cet égard, les deux ministres ont souligné l’importance d’asseoir la coopération Maroc-UE sur des bases saines et solides.

La visite de M. Bourita en Slovénie témoigne de l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Slovénie, basées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération.

A cette occasion, le Maroc s’est félicité de la décision de la Slovénie d’ouvrir une Ambassade résidente à Rabat en juin 2025.

Les deux ministres sont convenus que la décision réciproque du Maroc d’ouvrir une Ambassade résidente à Ljubljana donnerait un nouvel élan à la coopération entre les deux pays.

M. Bourita, qui a félicité Mme Fajon suite à l’adhésion de la Slovénie au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour l’année 2024-2025, a exprimé son appréciation de l’approche inclusive que la Slovénie apporte aux travaux du Conseil de Sécurité et aux priorités pertinentes de son mandat au sein de cet organe de l’ONU en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Les deux parties ont, d’autre part, souligné le rôle positif et constructif que le Maroc et la Slovénie jouent dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives et leur attachement aux principes fondamentaux universels de la Charte des Nations Unies, et la nécessité de la résolution pacifique des conflits dans le plein respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États.

Ils ont affirmé leur volonté d’approfondir leur dialogue et leur coopération sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et les principaux défis stratégiques.

Lors de sa visite à Ljubljana, M. Bourita a été reçu par la présidente de la République de Slovénie, Mme Nataša Pirc Musar. Il s’est également entretenu avec la présidente de l’Assemblée nationale de Slovénie, Mme Urška Klakočar Zupančič, et le Premier ministre slovène, M. Robert Golob.

LR/MAP