Laâyoune | Le président du Parlacen souligne le caractère stratégique du partenariat avec le Maroc

Le président du Parlement centraméricain (Parlacen), Carlos René Hernández, a souligné, mercredi à Laâyoune, le caractère stratégique du partenariat entre le Royaume du Maroc et les pays d’Amérique centrale.

S’exprimant lors d’une entrevue avec le wali de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la Province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, M. Hernández a souligné que sa visite au Maroc revêt une importance majeure, dans la mesure où elle offre l’occasion de constater de visu les avancées réalisées dans les provinces du sud, grâce à la Vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

En visite à Laayoune à la tête d’une importante délégation parlementaire, le président du Parlacen a également réaffirmé la position du Parlement centraméricain en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, précisant que cette position “s’inscrit en droite ligne des valeurs portées par le Parlacen, et à leur tête le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures”.

Les progrès réalisés dans les domaines économique et social dans les provinces du sud illustrent concrètement que la proposition marocaine offre une solution réaliste à même de garantir aux populations une vie digne dans un climat de sécurité et de stabilité, a-t-il fait observer.

Il a en outre relevé que sa visite à Laâyoune coïncide avec le 10ème anniversaire du lancement de la coopération fructueuse entre le Parlement marocain et le Parlement centraméricain, saluant à cet égard les acquis importants enregistrés dans ce cadre, sur les tant plans bilatéral que multilatéral.

D’autre part, il s’est félicité du soutien institutionnel constant apporté par le Parlement marocain au Parlacen, notamment à l’occasion de l’organisation du forum régional sur la migration en République dominicaine et du forum économique et sécuritaire prévu au Salvador.

M. René Hernández a dans ce contexte exprimé le souhait de voir le Parlement centraméricain tirer profit de l’expérience marocaine dans les domaines de la gestion migratoire, des énergies renouvelables et de l’agriculture moderne.

Pour sa part, M. Bekrate a relevé que cette visite constitue l’occasion de prendre connaissance de la dynamique de développement dans les provinces du sud du Royaume ainsi que des réalisations accomplies en consécration de la Haute sollicitude Royale envers les citoyens du Royaume.

Il a de même mis en avant les fondements de la régionalisation avancée et de la décentralisation adoptées par le Maroc en tant que mode de gouvernance locale, lesquelles s’inscrivent dans une démarche graduelles visant à doter les régions des ressources humaines et financières leur permettant d’assumer le rôle qui leu incombe.

Il n’a pas manqué de rappeler la forte participation des habitants des provinces du sud aux différentes échéances électorales, précisant que la région a enregistré le taux de participation le plus élevé aux législatives de 2021, reflétant la grande adhésion de la population aux chantiers en cours.

Au programme de la visite de la délégation du Parlacen à Laâyoune figurent aussi une rencontre avec le président du Conseil communal de la ville, Moulay Hamdi Ould Errachid, ainsi que des visites de terrain à plusieurs projets socioculturels, installations sportives et établissements d’enseignement.

