L’Initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique, un évènement historique et un gage de paix

L’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique constitue un “événement historique” et un “gage de paix”, a affirmé, vendredi à Casablanca, le président-fondateur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron.

Dans une déclaration à la MAP à l’occasion de l’ouverture du Forum Crans Montana, M. Carteron a estimé que “cette initiative, qui vise à faire en sorte que le port de Dakhla devienne le hub de l’Afrique occidentale, est un événement historique”.

“L’adhésion (ndlr: des pays du Sahel à cette initiative) a été spontanée et immédiate. On peut aller au-delà du Sahel jusqu’au Tchad, qui est aussi concerné”, a-t-il soutenu, expliquant que ce désenclavement est à même d’améliorer et de booster le développement économique et la croissance dans les pays de la région, tout en étant “un gage de paix”.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne à ces pays la possibilité faculté de s’ouvrir, de se développer et de parvenir à un équilibre et une cohésion sociale porteuse de paix”, a poursuivi le président-fondateur du Forum Crans Montana, rappelant que le développement économique est la base du développement institutionnel de tout pays.

M. Carteron a également salué la “sagesse et la vision” de SM le Roi qui se traduisent par une gouvernance lucide ayant permis d’opérer un véritable “miracle” dans des villes comme Dakhla, devenue un “exemple exportable” pour les pays africains.

Les travaux du Forum Crans Montana (FCM) 2025 ont débuté vendredi à Casablanca sous le thème “Le commerce international de l’Afrique: sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables”. Le programme prévoit des débats autour de plusieurs thématiques, des séances de networking ainsi qu’une visite des installations du Smart Port de Casablanca.

