L'Inspecteur Général des FAR Mohammed Berrid effectue une visite de travail en Ethiopie

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, effectue du 23 au 26 avril une visite de travail à la République fédérale démocratique d’Éthiopie.

A cette occasion, l’Inspecteur Général des FAR a tenu une réunion avec son homologue éthiopien, le Maréchal Birhanu Jula, Chef d’Etat-Major des Forces de Défense Nationale Ethiopiennes, axée sur l’examen des moyens de renforcement de la coopération militaire bilatérale, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction de la nouvelle dynamique marquant les relations militaires entre le Royaume du Maroc et la République d’Ethiopie, souligne le communiqué, ajoutant que dans ce cadre les deux parties ont discuté d’un projet d’accord couvrant divers aspects de la coopération militaire bilatérale, visant à renforcer et à élargir les perspectives de ce partenariat, qui sera signé entre les deux pays dans un proche avenir.

Au cours de cette visite, et en présence de l’Ambassadeur de SM le Roi à Addis-Abeba, Nezha Alaoui M’Hammdi, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a eu un entretien avec la ministre d’Etat à la Défense, Marta Luigi, au cours duquel ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

La visite a également été l’occasion de visiter plusieurs installations et instituts militaires relevant des Forces de Défense Nationale Ethiopiennes, notamment l’administration de sécurité des réseaux d’information, l’Institut d’intelligence artificielle, la base aérienne de Bishoftu et une usine de munitions.

