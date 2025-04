Le Maroc lance un appel à manifestation d’intérêt pour développer ses infrastructures gazières

Partager Facebook

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a annoncé, mercredi, en marge de la 16e édition de la Conférence de l’énergie organisée à Ouarzazate, le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif au développement d’infrastructures gazières nationales.

Il est relatif au développement d’infrastructures gazières nationales pour la mise en place d’un premier terminal GNL au port de Nador West Med, la réalisation d’un réseau de gazoducs pour la connexion avec le GME et l’alimentation des centrales actuelles et futures de l’ONEE et des zones industrielles jusqu’à Kénitra et Mohammedia, indique un communiqué du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Ces tronçons seront reliés à terme aux futurs terminaux GNL sur l’Atlantique et au Gazoduc Afrique Atlantique en cours de développement via le port de Dakhla, ajoute le communiqué.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une vision globale pour le développement du secteur du gaz naturel au Maroc, pilier essentiel dans le mix énergétique de l’avenir, en raison de sa flexibilité qui permet d’accompagner l’intégration intensive des énergies renouvelables, notamment à travers des projets de cycles ouverts ou combinés utilisant le gaz naturel.

Cela contribuera à renforcer la souveraineté énergétique et à réduire les émissions de gaz carbonique du secteur électrique, tout en diminuant l’empreinte carbone des activités industrielles nationales, afin d’établir un système économique national compétitif dans le contexte des mesures fiscales sur la neutralité carbone que les pays du monde envisagent d’adopter.

Le lancement de cet appel à manifestation d’intérêt intervient également dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des infrastructures gazières durables, qui comprend les étapes essentielles d’un programme de création des infrastructures intégrées et nécessaires pour accélérer le développement du marché du gaz naturel, conclut le ministère.

LR/MAP