La Slovénie salue le leadership de SM le Roi et le rôle du Maroc en matière de stabilité régionale

La Slovénie a exprimé, vendredi, sa grande appréciation pour le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et pour le rôle du Royaume du Maroc comme acteur déterminant de stabilité régional.

S’exprimant lors d’une conférence de presse suite à ses entretiens à Ljubljana avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de la République de Slovénie, Tanja Fajon, a souligné que son pays salue les réformes de grande envergure entreprises par le Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les efforts renouvelés pour le développement politique, économique et social, tout en se félicitant du Nouveau Modèle de Développement et de la Régionalisation avancée.

La partie slovène a, en outre, salué les initiatives stratégiques entreprises par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, en particulier l’Initiative “du Processus des États Africains atlantiques”, “l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique” et le projet de gazoduc “Africain Atlantique Nigéria-Maroc”.

Ces Initiatives visent à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique propice au développement intra-africain, tout en favorisant la stabilité et la prospérité en Afrique.

Les deux parties ont aussi souligné le rôle positif et constructif des deux pays dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives et leur attachement aux principes fondamentaux universels de la Charte des Nations Unies, et la nécessité de la résolution pacifique des conflits dans le plein respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, conformément au Droit International.

Lors de la visite de M. Bourita à Ljubljana, la Slovénie et le Maroc ont convenu d’organiser un forum des affaires dans la capitale slovène.

De même, une visite d’hommes d’affaires slovènes est prévue au Maroc pour identifier les secteurs de coopération, en particulier dans la perspective de la Coupe du monde 2030 de football.

Dans le domaine de la migration, où le Maroc et la Slovénie entretiennent une coopération exemplaire, une réunion des experts en la matière aura lieu en juin prochain à Ljubljana.

