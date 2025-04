Royal Air Maroc devient “Partenaire Global Officiel” de la CAF

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Royal Air Maroc (RAM) et la Confédération Africaine de Football (CAF) ont signé, samedi à Casablanca, un accord de partenariat stratégique, par lequel la compagnie national devient “Partenaire Global Officiel” de la CAF.

A travers cet accord, RAM devient partenaire officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 et de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2024 (5 au 26 juillet 2025), en plus d’autres compétitions de premier plan.

Royal Air Maroc renforce ainsi son engagement envers le sport africain en facilitant la mobilité des joueurs, des équipes et des supporters à travers le continent et le monde. Pour répondre à la demande accrue lors des événements de la CAF, la compagnie mettra en place un nouveau dispositif opérationnel et commercial inédit.

Dans cette perspective, la compagnie aérienne nationale a annoncé l’augmentation significative de son programme de vols, avec une capacité et une offre adaptées aux besoins des supporters. Ce dispositif sera rendu possible grâce à l’extension de la flotte de Royal Air Maroc durant les grandes compétitions sportives, garantissant ainsi un plus large choix de vols et de destinations.

Selon RAM, le programme de vols a été conçu de manière ciblée pour répondre aux attentes des supporters résidant dans les différents pays africains participants, tout en facilitant les déplacements de toute la diaspora africaine à travers le monde vers le Maroc.

Dans une déclaration à la presse, le président de la CAF, Patrice Motsepe a qualifié le partenariat scellé avec RAM de “moment historique” pour le football africain et pour les 54 fédérations membres de l’instance continentale, saluant le leadership exceptionnel” de la compagnie marocaine.

Et d’estimer que ce partenariat stratégique contribuera à faciliter le déplacement de centaines de milliers de supporters africains vers le Royaume à l’occasion de la CAN 2025. “Nous avons évoqué le chiffre de 500.000 visiteurs, mais je suis convaincu que nous serons encore plus nombreux”, a-t-il pronostiqué.

Le président de la CAF n’a pas manqué de saluer “les progrès remarquables” réalisés par le Maroc en matière d’infrastructures sportives, relevant que “les stades, les pelouses et les installations sont de niveau mondial”, ce qui augure, selon lui, une “édition exceptionnelle” de la CAN prévue en décembre prochain.

M. Motsepe a également rappelé l’organisation prochaine au Maroc de la CAN Féminine, soulignant que ces grands rendez-vous s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à “développer le football africain et à hisser le continent au rang des meilleures nations footballistiques au monde”.

De son côté, le Président Directeur Général de RAM, Hamid Addou a souligné que cet accord s’inscrit dans le cadre de “l’ancrage africain affirmé de la compagnie”, en droite ligne de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à renforcer la coopération Sud-Sud et à promouvoir l’intégration africaine.

“Ce partenariat représente une continuité de l’action engagée par Royal Air Maroc sous l’impulsion royale, pour consolider les liens avec les pays africains et accompagner les grandes dynamiques sportives et culturelles de l’Afrique”, a-t-il affirmé, saluant la synergie ayant permis la concrétisation de cet accord, notamment grâce à la coopération étroite avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et la CAF.

Sur le plan opérationnel, le PDG de RAM a annoncé un renforcement significatif du réseau aérien africain de la compagnie, avec un doublement prévu des fréquences sur plusieurs capitales du continent, afin de faciliter le déplacement des supporters vers les stades marocains durant la compétition, ajoutant que ce dispositif s’étendra également aux diasporas africaines établies en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie, à travers les principales liaisons internationales de RAM.

“Nous mettrons en place des offres spéciales et des packages dédiés aux supporters, afin de leur permettre d’assister aux matchs dans les meilleures conditions possibles”, a-t-il précisé, ajoutant que cet engagement marque “le début d’une nouvelle étape dans le rayonnement du football africain”.

La cérémonie de signature de ce partenariat s’est déroulée en présence notamment du président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, membre du Comité exécutif de la CAF et représentant de l’instance africaine au Conseil de la FIFA.

LR/MAP