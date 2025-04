Boulos | « Nous œuvrons à concrétiser la vision du Président Trump et de SM le Roi au sujet du règlement de la question du Sahara »

Le Conseiller spécial pour l’Afrique du Président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, M. Massad Boulos, a affirmé que l’Administration US oeuvre à concrétiser la vision du Président Donald Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sujet du règlement de la question du Sahara et du développement des relations bilatérales.

Dans un entretien exclusif à Medi1 TV et Radio, M. Boulos a réitéré, comme l’a affirmé avant lui le Secrétaire d’Etat américain, l’adhésion de Washington en faveur “de la solution durable sans délai sur la base de la proposition marocaine d’autonomie en tant que seul cadre de négociation d’une solution mutuellement acceptable”, faisant savoir que cette question sera examinée en détail avec les parties concernées lors de la prochaine visite au Maroc.

Boulos, l’un des éminents Conseillers du Président américain, a précisé que les Etats-Unis d’Amérique insistent sur la place du partenariat maroco-américain dans la promotion de la paix et de la sécurité sous le leadership du Président Donald Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notant que les Etats-Unis considèrent le Royaume comme un “partenaire majeur” dans la région.

Par ailleurs, M. Boulos a mis en exergue le rôle primordial, majeur et stratégique du Maroc eu égard aux questions arabes, africaines et du Moyen Orient, relevant que les Etats-Unis souhaitent bénéficier de ce rôle historique et très important.

Il a, dans ce cadre, fait part de sa considération quant au rôle de premier plan et agissant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sujet de ces questions.

“Le Maroc est un pays frère, un allié et un partenaire stratégique des Etats-Unis. Nous aspirons à ce que ces relations se renforcent davantage”, a conclu le Conseiller spécial pour l’Afrique du Président des Etats-Unis d’Amérique.

LR/MAP