Maroc-France | Pour une relance vigoureuse de la coopération interuniversitaire

La coopération interuniversitaire entre le Maroc et la France est appelée à connaître un nouvel élan vigoureux, a indiqué, mardi à Rabat, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.

À l’issue d’une rencontre avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, Mme Pécresse, ancienne ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a exprimé sa volonté de renforcer les partenariats universitaires entre le Maroc et la région Île-de-France, première région étudiante et scientifique d’Europe, qui accueille aujourd’hui de nombreux talents marocains.

De son côté, M. El Midaoui a indiqué que cette rencontre, marquée par la réaffirmation des liens d’amitié et de l’excellence de la coopération entre le Maroc et la France, a constitué une occasion propice pour examiner la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite du Président de la République française au Maroc en octobre dernier.

Il a précisé que plusieurs axes de collaboration ont été abordés et feront prochainement l’objet d’une concrétisation, notamment l’échange d’expertises et la mobilité des chercheurs et des étudiants.

Le ministre a également rappelé, la publication récente, au Bulletin officiel, d’un décret visant à dispenser les étudiants marocains poursuivant leurs études dans les universités et établissements français de la procédure de demande d’équivalence, une mesure qui contribuera à simplifier la mobilité académique et à renforcer les échanges entre les deux pays.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération académique et scientifique bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République française, s’intègre dans la visite au Maroc, du 21 au 24 avril, d’une importante délégation de la Région Île-de-France (région parisienne), conduite par sa présidente Valérie Pécresse.

Cette visite est axée sur le renforcement de la coopération autour de “trois priorités communes” : l’innovation, l’éducation et le développement durable.

