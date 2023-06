Etats-Unis | Un travail de recherche marocain présenté lors d’un congrès médical à Seattle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un travail de recherche marocain sur la chirurgie mini-invasive coelioscopique a été présenté dimanche lors d’un congrès médical à Seattle au nord-ouest des Etats-Unis.

Présenté par Sarah Benammi, résidente en 5ème année en chirurgie viscérale au CHU de Rabat Ibn Sina, ce travail de recherche intitulé “Open vs Laparoscopic Ileocecal Resection in Crohn’s Disease in an MIS Era: From a Low-to-Middle Income Country Perspective“ établit une évaluation de la chirurgie laparoscopique mini invasive comparée à la chirurgie ouverte.

“Reflétant le niveau de pratique de chirurgie laparoscopie moderne et de qualité assuré par le CHU de Rabat, le travail montre que la chirurgie laparoscopique est sécurisée et comparable à la chirurgie ouverte en termes de complications post opératoire, d’autant plus qu’elle offre de nombreux avantages dont notamment la réhabilitation rapide et une durée d’hospitalisation plus courte”, a indiqué Benammi dans une déclaration à la MAP.

Ce travail de recherche est le fruit d’un effort collectif reflétant la haute compétence de la communauté académique médicale marocaine, a-t-elle ajouté. Organisée du 3 au 6 juin, la réunion scientifique annuelle de l’American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) fait partie des congrès les plus importants en chirurgie.

LR/MAP