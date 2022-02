Essaouira | Des acteurs associatifs se mobilisent pour la propreté de la plage de la ville

Partager Facebook

Des acteurs associatifs se sont mobilisés au cours du weekend dernier, dans le cadre d’une action citoyenne et écologique pour la collecte des déchets au niveau de la plage d’Essaouira.

Initiée par l’Association “MogaGreen” pour l’environnement et le développement durable, en partenariat avec le Centre International de Recherche et de Renforcement des Capacités (CI2RC) relevant de l’Ecole Supérieur de Technologie (EST), le club Amal Sportif Essaouira d’Escrime et l’association des animateurs touristiques et des balades de chameaux, opérant au niveau de la plage de la cité des Alizés, cette action civique se voulait une contribution effective à la préservation de cet espace vital dont le rôle écologique et touristique est indéniable.

A travers cette action, les opérateurs ambitionnaient aussi la sensibilisation aussi bien des habitants que des visiteurs de la ville aux effets néfastes de la pollution et de certaines attitudes qui nuisent à l’environnement au niveau de ce site, dont l’extrême importance pour l’équilibre écologique et l’animation touristique de la destination d’Essaouira n’est plus à démontrer.

Au terme de cette initiative “100% écolo”, à laquelle ont pris part notamment des membres desdites associations ainsi que des étudiants de l’EST et des élèves, des dizaines de sacs ont été remplis de divers déchets, notamment plastiques, qui jonchent la plage et nuisent à sa beauté et à son environnement, soulignent les organisateurs.

Des explications exhaustives ont été aussi fournies aux étudiants et aux élèves participants, en particulier sur les opérations de tri, de recyclage et de valorisation des déchets, a fait savoir le président de l’Association “MogaGreen”, M. Hicham Agourd.

L’ordre du jour de cette initiative comprenait aussi des séances d’initiation aux techniques d’escrime et au règlement régissant la pratique de cette discipline sportive ainsi que des balades à dos de chameaux, a-t-il ajouté.

LR/MAP