Espagne | Albares réaffirme la détermination de son pays à développer ses relations avec le Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères , de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a réaffirmé la détermination de son pays à développer davantage ses relations avec le Maroc dans tous les domaines.

”Notre objectif est de continuer à progresser dans nos relations économiques, de renforcer la coopération dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme et contre les mafias qui pratiquent la traite des êtres humains, et d’accroître les échanges culturels et éducatifs qui nourrissent les relations entre nos deux pays’’, a souligné, lundi, M. Albares, devant la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés.

‘’Le Maroc est un pays voisin avec lequel nous partageons des liens humains et économiques’’, a relevé le chef de la diplomatie espagnole, mettant l’accent sur l’importance que revêt le Maroc, ‘’pays ami’’, pour l’Espagne.

‘’Pour toutes ces raisons, j’ai choisi le Maroc comme destination de mon premier voyage officiel de cette législature’’, a fait observer M. Albares, rappelant l’importance des réunions tenues lors de cette visite.

