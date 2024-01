Innovation technologique | DBM Maroc renforce son engagement en faveur de l’éducation

DBM Maroc, marque 100% Marocaine du constructeur informatique “Accent” a réaffirmé, mardi à Mohammedia, son engagement pour l’amélioration de l’éducation à travers l’innovation technologique, lors de la présentation de sa nouvelle gamme de produits numériques.

L’objectif de l’entreprise est de favoriser le développement numérique au Maroc et en Afrique, à travers le soutien actif aux programmes gouvernementaux, l’innovation et le développement des solutions E-learning au meilleur rapport qualité-prix.

Dans le cadre de sa réponse aux défis de l’éducation à distance, DBM Maroc, qui est à l’origine de la première université virtuelle d’Afrique, affiche sa volonté d’être un partenaire fiable, déployant ses solutions E-learning au Maroc et en Afrique subsaharienne.

Intervenant à cette occasion, le directeur général du Groupe DBM Maroc, Abdelkarim Mazouzi, s’est fait l’écho de la résilience de la marque marocaine dans un secteur informatique marqué par une compétitivité accrue avec les géants mondiaux.

S’agissant de la stratégie de l’entreprise, M. Mazouzi a fait savoir que l’activité de l’entreprise est orientée vers le “BtoB” et “BtoG”, spécialement pour promouvoir l’éducation, mettant en avant l’importance des partenariats public-privé dans le développement des produits d’E-learning.

Pour sa part, le vice-directeur général de DBM Maroc, Oualid Mazouzi, a soutenu que la stratégie de déploiement des nouveaux produits et les solutions développées depuis une quinzaine d’années par DBM Maroc sont alignées avec programmes nationaux de développement numérique.

“Nous proposons aux jeunes de se former de façon innovante à travers les technologies, tout en espérant que l’engouement autour de nos produits puisse permettre de les rendre accessibles”, a-t-il ajouté.

Et de conclure que DBM Maroc propose des solutions à des professionnels, aux particuliers ainsi qu’aux administrations, destinées à la formation, l’accompagnement et la digitalisation.

La nouvelle gamme de produits informatiques “Accent” présentée par DBM Maroc propose des ordinateurs, des téléphones, des smart boards, et des solutions d’affichage digital, dédiés à l’E-learning.

Depuis sa création en 1995, DBM Maroc s’engage dans l’innovation numérique et participe activement au développement de solutions et matériels innovants. L’entreprise est présente dans 12 pays en Afrique, à travers 5 filiales et réalise 25 à 30% de son chiffre d’affaires sur le marché africain.

