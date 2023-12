Education | La commission ministérielle se réunit avec la FNE autour de la réforme du nouveau statut unifié

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une réunion de la commission ministérielle tripartite, présidée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, s’est tenue vendredi à Rabat, avec le secrétaire général et des représentants de la Fédération nationale de l’éducation (FNE) – Orientation démocratique, en présence du ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri et du ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaa.

Cette réunion intervient dans le cadre du dialogue social sectoriel, et de la poursuite des discussions en vue d’amender le nouveau statut. Elle a également été l’occasion de soulever nombre de dossiers revendicatifs présentés par la FNE, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale.

Au cours de cette réunion, il a été convenu que la FNE se joigne au dialogue sectoriel sur l’élaboration d’un décret pour un nouveau statut des fonctionnaires de l’éducation nationale, qui remplace le décret n° 2.23.819 publié le 20 Rabi’ al-Awwal 1445 AH correspondant au 06 octobre 2023, ajoute la même source.

Il a également été convenu de discuter des autres revendication en vue de leur trouver des solutions appropriées, et de tenir des séances de dialogue, à partir de ce vendredi et dans les prochains jours, y compris samedi et dimanche, afin de parvenir à un accord.

A l’issue de cette réunion, la FNE, a appelé dans un communiqué, les femmes et les hommes de l’éducation à suspendre toute forme de protestation, à partir d’aujourd’hui, et à retourner dans les établissements d’enseignement pour la reprise des cours.

LR/MAP