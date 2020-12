Economie solidaire | Signature d’un partenariat pour encourager les investissements des MRE

Partager Facebook

Le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et l’Office du Développement de la Coopération ont procédé à la signature d’une convention de coopération pour promouvoir l’économie solidaire.

Cet accord, signé le 28 décembre 2020, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer l’efficience et l’efficacité des programmes destinés aux Marocains Résidant à l’Etranger, de les mobiliser au service du développement du Maroc et de renforcer les services qui leur sont adressés.

Mettre en place un partenariat efficace

Cette convention vise à établir un partenariat entre les deux Ministères, en mettant en place un programme de coopération et de coordination sur les questions liées au développement de l’économie solidaire et le développement des coopératives au Maroc. Elle porte également à l’encouragement des investissements des marocains résidant à l’étranger dans ce domaine, tout en bénéficiant de leurs expertises et de leur savoir-faire au service du développement des coopératives au niveau territorial.

Par ailleurs, cette convention vise à échanger des informations sur les coopératives au niveau des régions du Royaume afin de leur apporter un soutien et une assistance lors de la phase de création et post création, et ce, à travers la mise en œuvre du programme d’accompagnement et de renforcement des capacités des coopératives, avec l’assistance des compétences des MRE. Pour ce faire, un plan d’action 2021-2030 sera mis en place pour l’accompagnement de 80% des coopératives d’artisanat et du tourisme par les MRE durant les dix prochaines années.

