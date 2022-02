Dubaï | Participation du Maroc au Forum pour les jeunes leaders

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Association des Nations Unies du Maroc organise, en collaboration avec l’Association des Nations Unies des Émirats arabes unis, un Forum pour les jeunes leaders issus de plus de 70 pays.

Plus de 300 jeunes, dont une importante délégation du Maroc, discuteront de l’importance de l’inclusion juvénile dans les processus décisionnels ainsi que des sujets actuels de l’agenda international comme l’environnement, la cybersécurité et la crise ukrainienne, indique un communiqué de l’Association des Nations Unies du Maroc.

« Nous sommes fiers de pouvoir confirmer notre collaboration effective au sein de cette importante conférence et de pouvoir ramener le nom de notre pays dans une initiative de ce niveau qui représente non seulement une opportunité unique pour les jeunes marocains mais aussi une excellente occasion pour notre pays d’affirmer encore une fois son leadership dans le contexte de l’Expo de Dubaï », a souligné M. Chabib Abderrahmane, Secrétaire Général de l’Association, cité par le communiqué.

Selon les organisateurs, la participation des représentants diplomatiques d’une vingtaine des pays ainsi que des Commissaires Généraux des différents états membres à l’Expo a été confirmée, tandis que celle d’importantes personnalités est attendue.

En marge de ce forum, qui connait la participation de la Arab Youth Venture Foundation et de l’Académie diplomatique italienne, la délégation marocaine devrait visiter le pavillon du Royaume à l’Expo ainsi que celui des Émirats arabes unis, d’Israël et de l’Italie.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la plus ample initiative « The Future We Want » qui se tient annuellement aux Nations Unies de New York en présence de plus de 3.000 jeunes leaders de 140 pays du monde, conclut le communiqué.

LR/MAP