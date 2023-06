Dialogue interconfessionnel | Le message de SM le Roi traduit l’engagement du Maroc dans la diffusion de la tolérance

Partager Facebook

Le président du Conseil global pour la tolérance et la paix, Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, a salué mercredi à Marrakech, le contenu du message adressé adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants à la Conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux, considérant qu’il traduit l’engagement constant du Maroc à servir de passerelle pour répandre l’amour, la tolérance et la paix dans le monde.

“Les participants sont habitués aux messages distingués et positifs donnés par SM le Roi au service l’humanité”, a fait savoir M. Al Jarwan dans une déclaration à la MAP, à l’issue de ses entretiens avec les présidents de la Chambre des représentants et des conseillers, en marge de cette conférence qui se poursuit jusqu’au 15 courant sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le Message Royal comprend des thèmes et des axes importants qui s’inscrivent au cœur des travaux de la conférence, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il constitue une feuille de route et une méthode à suivre pour les participants pour la mise en œuvre de son contenu, selon une approche globale relative aux initiatives de travail et aux nombreux partenariats.

Après avoir salué l’excellence des échanges avec les présidents des deux Chambres du parlement, et qui ont principalement porté sur le soutien aux valeurs de tolérance et de paix, M. Al Jarwan s’est félicité de la réussite de cette Conférence, tant au niveau de l’organisation, qu’au niveau des thématiques et panels, outre l’assiduité remarquable des participants, mettant en avant la qualité des discussions à la lumière du message Royal qui vise la protection de l’humanité à travers le volet religieux.

Il a également souligné le rôle des universitaires et des leaders religieux dans la diffusion des valeurs de tolérance et de paix au niveau du travail académique, parlementaire et du partenariat international, afin de servir les objectifs de l’humanité et de porter le message céleste.

Organisé par l’UIP avec le Parlement du Maroc, en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’ONU et de la Rabita Mohammadia des Ouléma, ce conclave connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes entravant la coexistence durable.

Cette conférence internationale reflète les rôles importants et multiples joués par l’institution législative nationale, qui s’inspire de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.

LR/MAP