Des bus nouvelle génération, fabriqués au Maroc, entrent en service à Kénitra

Une flotte de 138 bus nouvelle génération, fabriqués au Maroc, sont entrés en service à Kénitra, mettant fin à une crise de transports urbain qui a duré environ deux ans.

Mobilisant un investissement de plus de 300 millions de dirhams, cette flotte a été livrée vendredi lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, en présence d’autres responsables territoriaux.

Ces nouveaux véhicules automatiques, accessibles aux personnes à besoins spécifiques, disposent de plusieurs équipements internes tels que des distributeurs de billets électroniques, un système de géolocalisation, des caméras de surveillance et un service internet au profit des usagers.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général par intérim du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharraf, a indiqué que sur les 138 bus de cette flotte, 89 sont de fabrication locale et ont été conçus par des experts marocains, avec des standards internationaux et des technologies avancées offrant ainsi toutes les commodités aux citoyens et répondant à toutes les conditions d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce produit, qui démontre la capacité industrielle marocaine, est le fruit de la contribution de 31 entreprises marocaines, à travers la fourniture de plusieurs pièces de ces bus, a ajouté M. Mouchrif, notant que 51% de ces pièces ont été fabriquées au Maroc et par des Marocains.

Il a, en outre, exprimé son espoir de voir cette expérience de Kénitra, qui a déjà été adoptée à Casablanca, généralisée dans toutes les villes du Maroc, soulignant, dans ce sens, « la capacité de l’industrie marocaine à répondre aux besoins du citoyen et à garantir un produit de qualité internationale et à moindre coût, soulageant la balance commerciale marocaine et créant plusieurs postes de travail ».

La mise en service de ce produit, va en finir avec la crise du transport urbain, dont la ville a souffert depuis près de deux ans, s’est réjoui, de son côté, le président du conseil communal de Kénitra, Anas Bouanani, saluant les efforts des intervenants dans la fabrication et mis en service de ce nouveau produit, notamment le ministère de l’Intérieur, la Wilaya de la région et le conseil régional.

De son côté, le PDG de la société fabricante des bus, Mohamed Lamrabet, a indiqué que 107 bus vont sillonner Kénitra en attendant la livraison du reste des véhicules fin mars prochain après l’achèvement de nombre de procédures, dont le traçage des trajets, ajoutant que cette flotte a été fin prête avant le délai imparti, grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs, dont des banques.

Les trajets que vont assurer ces nouveaux bus concernent 17 itinéraires urbains reliant cinq communes de la ville. En plus concret, les nouveaux bus desserviront 577 stations, avec 28 millions de passagers annuellement.

