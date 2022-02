De nouveaux ambassadeurs présentent à Bourita les copies figurées de leurs lettres de créance

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu à Rabat de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en qualité de représentants de leurs pays au Maroc.

Il s’agit de Hideaki Kuramitsu, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de SM le Roi Mohammed VI, et Mohamed Douhour Hersi, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçus ce lundi, outre Yahaya Mohamed Iliassa, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union des Comores auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçu le 16 février.

Il s’agit également de Cheikh Abdullah Bin Thamer Mohammed Thani Al Thani, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’État du Qatar auprès de SM le Roi Mohammed VI, reçu le 09 février courant.

LR/MAP