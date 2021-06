Conseil de gouvernement | Exposé sur la situation du secteur de l’habitat à l’ère de la pandémie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a présenté, jeudi devant le Conseil de gouvernement, un exposé sur la situation des secteurs de l’urbanisme et de l’habitat à l’ère de la pandémie de Covid-19.

A cette occasion, la ministre a mis en avant les mesures d’urgence menées par son département depuis la propagation de la pandémie, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ces mesures, prises en concertation et coordination avec les autorités publiques et les professionnels, s’inscrivent dans le cadre de l’élan de solidarité nationale initié par SM le Roi Mohammed VI, a souligné M. Amzazi, précisant que ces actions visent à protéger la santé des fonctionnaires et des administrés et préserver la résilience du secteur et les postes d’emploi qu’il génère.

Dans son exposé, Mme Bouchareb a présenté des indices sur la situation de ce secteur, les mesures de lutte contre les impacts de cette conjoncture et des données qui prouvent l’adaptation du ministère à la crise sanitaire, a poursuivi la même source.

La ministre a, en outre, identifié les principaux défis liés au renforcement de l’adaptation du secteur et à son implication dans le plan de relance économique, conformément aux Hautes instructions Royales, conclut le communiqué.

LR/MAP