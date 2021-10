Chambres des conseillers | Le programme gouvernemental, intégré et ambitieux avec des priorités claires

Partager Facebook

Le programme gouvernemental est intégré, ambitieux et regroupe des priorités claires, ont souligné mercredi les groupes de la majorité à la Chambre des conseillers lors d’une séance plénière consacrée à la discussion dudit programme.

Lors de cette séance qui s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a estimé que le programme gouvernemental est harmonieux et homogène avec la plateforme électorale du parti qui est réaliste et fixe les priorités qui répondent aux nécessités absolues exprimées par les citoyens.

En tête de ces priorités, le groupe du RNI a cité le chantier de la protection sociale comme étant un système qui préserve la dignité et créé des postes d’emploi, relevant que le programme gouvernemental est intégré, chiffré, ambitieux et s’attaque aux crises avec audace.

Il a, en outre, souligné la capacité du gouvernement d’opérationnaliser le Nouveau modèle de développement (NMD) de sorte à dynamiser l’économie et assurer la transition vers l’Etat social en vue d’annihiler les disparités sociales, saluant la portée des mesures importantes annoncées par le chef du gouvernement et contenues dans le programme gouvernemental, lesquelles tendent vers la réalisation des aspirations des citoyens.

De son côté, le groupe Authenticité et Modernité a souligné que la coalition gouvernementale a présenté un programme socio-économique sérieux et réaliste, qui est étroitement lié aux spécificités de l’étape que traverse le Maroc, notant avec satisfaction que ce programme a défini une feuille de route claire et agrégeant des indicateurs macro-économiques chiffrés et ambitieux.

Les engagements du programme gouvernemental, ventilés selon les secteurs de politique publique, est à même de couvrir les secteurs les plus prioritaires au titre de la prochaine étape, a-t-il indiqué, notant que le programme attache une attention particulière au système éducatif, toutes composantes confondues, afin qu’il puisse occuper des positions avancées dans les classements internationaux. Il aspire également à accélérer la cadence de généralisation de la protection sociale et à renforcer la solidarité familiale et sociétale.

Le Groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme a, quant à lui, estimé que le programme du gouvernement est clair dans son contenu et précis dans ses buts et objectifs, soulignant qu’il représente “l’intersection entre les partis formant la majorité et un document consensuel de notre vision collective de la gestion des affaires publiques pour les cinq prochaines années, à la faveur de nombreuses propositions et mesures (..), ce qui en fait un programme à fort référentiel politique”.

“Il s’agit d’un programme avec des priorités claires et une nouvelle génération de grands chantiers réformistes, qui institue les ruptures nécessaires au redressement des dysfonctionnements structurels de l’économie marocaine, en la préparant à la phase post-covid. C’est aussi un programme ambitieux pour l’opérationnalisation du NMD, la généralisation de la protection sociale, l’accélération de la régionalisation avancée, la réduction des disparités sociales et spatiales et le renforcement de la classe moyenne”, a-t-il ajouté.

Quant au groupement constitutionnel, démocratique et social, il a émis le vœu que le nouveau cabinet soit “un gouvernement d’action et d’initiatives”, notant qu’il dispose de tous les instruments de travail, en plus de la principale référence qui est le NMD. Le gouvernement est ainsi appelé à assurer la qualité de l’exécution des grands chantiers et projets, d’après le groupement.

LR/MAP