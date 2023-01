Bourita s’entretient avec la Présidente de l’Assemblée nationale de la République du Malawi

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec la Présidente de l’Assemblée nationale de la République du Malawi, Catherine Gotani Hara.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite officielle de Mme Gotani Hari dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

La présidente de l’Assemblée nationale du Malawi a été reçu lundi par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

