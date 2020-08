Béni Mellal | Interdiction des festivités d’Achoura

Partager Facebook

Les autorités de la Wilaya de la région de Béni Mellal-Khénifra ont décidé, samedi, d’interdire toute festivité liée à la célébration de Achoura et ce, dans le contexte de la mise en œuvre des mesures nationales visant à juguler la propagation de la pandémie du Covid-19.

Cette décision prévoit l’interdiction de toutes les festivités et rituels cérémoniels organisés à l’occasion de l’Achoura 1442 au niveau régional, notamment, la visite de cimetières, les feux de camps +chouala+, les rassemblements et chants folkloriques dans les quartiers, les attroupements de tout genre, d’adultes ou d’enfants, ainsi que l’utilisation de pétards et toutes autres activités associées à la célébration de cette occasion.

Les autorités compétentes de la région se sont mobilisées pour réprimander les contrevenants et éviter tout débordement lié aux festivités d’Achoura ainsi que la violation des mesures préventives prises par les autorités compétentes du Royaume à la lumière de l’état d’urgence sanitaire décrété par le pays.

Ainsi, les autorités locales appellent les habitants de la région à adhérer aux mesures et au respect collectif et individuel de cette décision de prévention, de porter régulièrement les masques de protection, de respecter la distanciation physique et d’éviter les attroupements et les rassemblements, le tout, pour contenir la propagation de la pandémie en recrudescence.

LR/MAP