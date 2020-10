Bank of Africa et la CCCME signent un mémorandum d’entente à Pékin

Bank Of Afirca (BMCE Group) a signé, lundi à Pékin à travers sa succursale à Shanghai, un mémorandum d’entente avec la Chambre de commerce chinoise d’import et export de machines et produits électroniques (CCCME), visant à consolider la coopération entre les deux parties en matière des opérations financières et commerciales.

Signé par la vice-présidente de la CCCME, Liu Chun et le directeur général de Bank Of Africa (succursale à Shanghai), Said Arden, ce mémorandum d’entente vise à mettre en place les jalons d’une coopération durable entre la banque marocaine et les membres de la CCCME en leur offrant, à travers sa succursale à Shanghai, des produits de trade finance et de corporate banking adaptés à leur besoin d’affaires, notamment avec les importateurs africains, indique mardi un communiqué de Bank of Ofrica.

La CCCME est l’une des plus importantes chambres de commerces en Chine avec ses 10.000 membres qui réalisent 60 pc du total export de la Chine, selon la même source.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence notamment du président de la CCCME, Zhang Yujing et du Conseiller économique de l’ambassade du Maroc en Chine, Reda Oudgiri.

