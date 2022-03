BAM, OCP, AWB, BCP, CAM, CIH Bank | Parce que la femme le vaut bien…

Partager Facebook

Autonomisation économique

Bank Al-Maghrib engagé en faveur des femmes rurales

Au Maroc, la femme fait l’objet d’une attention particulière. Société civile, pouvoirs publics et acteurs du secteur privé, multiplient les actions en faveur de la gent féminine, surtout à l’occasion du 8 mars qui marque, chaque année, la Journée Internationale de la Femme

Dans le cadre de ses initiatives pour la promotion de l’inclusion financière, Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé le lancement d’un processus pour la conception d’une politique dédiée à l’autonomisation économique de la femme rurale. Lancé en collaboration avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, ledit processus intervient suite à une analyse approfondie de la situation socioéconomique de la femme rurale au Maroc, réalisée par Bank Al-Maghrib, avec le soutien de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) et de l’institut international Fletcher School. Le projet entre désormais dans la phase de formulation dont l’objectif est de construire une politique nationale centrée sur les besoins et les aspirations des femmes rurales. Dans ce cadre, BAM a organisé, le 8 mars 2022 à Rabat avec le soutien de l’AFI et la BERD, un premier workshop réunissant les acteurs publics et privés de l’écosystème de l’inclusion financière (ministères, établissements et agences publiques, associations professionnelles et de la société civile). Les travaux de ce workshop ont permis notamment, de dresser l’état des lieux de l’inclusion financière et économique de la femme rurale et de déterminer les piliers potentiels pour son autonomisation économique. Bank Al-Maghrib a fait savoir que d’autres rendez-vous d’échanges seront programmés, à cet effet, en vue d’aboutir à des mesures concrètes aptes à favoriser l’autonomisation économique des femmes dans le milieu rural.

Inclusion financière

CIH Bank soutient les femmes entrepreneurs

A l’occasion du 8 mars 2022, Journée internationale de la femme, le Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank) a signé deux conventions de partenariat pour soutenir les femmes entrepreneures et ce, dans le cadre de son action en faveur de l’inclusion financière des femmes au Maroc. La première convention a été signée entre CIH Bank et Women Working For Change, un réseau réunissant plus de 1.000 femmes dirigeantes d’Afrique, engagé en faveur de la diversité professionnelle, de la défense de la parité femmes-hommes, notamment dans le monde du travail. La deuxième convention a été paraphée entre le Groupe bancaire et l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM). Grâce à ce partenariat, CIH Bank devient le partenaire financier officiel de l’AFEM proposant ainsi des solutions de financement à des conditions avantageuses répondant aux besoins de ses membres. La banque marocaine a également dévoilé une campagne de communication mettant la lumière sur 8 femmes entrepreneures, totalement investies et engagées dans leurs domaines d’activité. CIH Bank a ainsi lancé une nouvelle plateforme «sayidatecih.ma», dédiée à toutes les femmes entrepreneures souhaitant conclure des partenariats avec le Groupe bancaire.

Gender Bond

La BCP lève 200MDH pour soutenir l’entrepreneuriat féminin

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) avait émis un emprunt obligataire par placement privé en décembre 2021. D’une maturité de 4 ans, l’emprunt obligataire subordonné a été entièrement souscrit par des institutionnels nationaux pour un montant global de 200 millions de dirhams. Cette opération concerne essentiellement la structuration et le financement des projets entrepris par des femmes dans le cadre du développement de la finance solidaire. Le principal but de cette initiative est de participer à l’autonomisation économique des femmes à travers l’encouragement de leur insertion professionnelle et de leur inclusion financière.

Ministère du Tourisme, Fondation OCP, CAM, AWB…

Et de 3 pour le Prix «Lalla Al Moutaaouina»

A l’occasion de la Journée internationale de la Femme, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire a organisé, mardi 8 mars 2022 à Rabat, la troisième édition du Prix national «Lalla AL Moutaaouina». Cet événement annuel, organisé cette année sous le thème «Pour des dirigeantes de coopératives leaders», récompense les meilleures idées de projets coopératifs féminins. Ont contribué au financement de ces prix plusieurs acteurs du secteur public et privé, ainsi que plusieurs partenaires internationaux, parmi lesquels la fondation OCP, Crédit Agricole du Maroc (CAM), Attijariwafa Bank (AWB), Bank Of Africa (BOA). Ainsi, parmi les 506 idées de projets qui ont été présentées par des Coopératives féminines, 29 d’entre elles ont réussi à se distinguer à travers des projets innovants et porteurs de valeur ajoutée.

Egalité professionnelle

We4She lance la campagne #Moussawat

La commission «Eveil des Consciences» de l’association We4She a annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation contre les stéréotypes de genre dans le monde du travail.

Ces croyances, ancrées dans les inconscients collectifs, sont des freins qui impactent l’intégration des femmes dans le monde professionnel et qui influencent leurs choix de carrière, leur évolution professionnelle et plus généralement, leur participation dans la vie économique.

Déclinée en 4 capsules vidéo, la campagne intitulée #Moussawat, a pour objectifs d’attirer l’attention sur des préjugés inconscients portés aussi bien par des hommes que par des femmes et de donner matière à réfléchir et à débattre sur les actions à engager pour conduire le changement en faveur d’une meilleure participation des femmes dans le paysage économique et d’une société plus inclusive.

S’appuyant sur un dispositif d’écoute de situations réelles évoquées par des femmes marocaines de tout bord, #Moussawat met en scène des situations professionnelles quotidiennes véhiculant des préjugés inconscients avec humour et légèreté.

Ainsi, la campagne présente trois capsules vidéo tournées autour des stéréotypes liés à la maternité qui considéré souvent comme un frein pour la carrière des femmes, les préjugés liés aux compétences et à la performance et sur le «plafond de verre» et le syndrome de l’imposteur. Une quatrième capsule enfin, informative et pédagogique, présente, chiffres à l’appui, la faible participation économique des femmes. La campagne #Moussawat sera déployée tout au long du mois de mars 2022, notamment sur les réseaux sociaux.