Bahreïn | Bensaid met en lumière les efforts de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en lumière, mercredi à Manama, les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne.

Dans une allocution prononcée en son nom par l’ambassadeur du Maroc au Bahreïn, Mustapha Benkhyi, à l’ouverture de la 54ème session du Conseil des ministres arabes de l’Information, M. Bensaid, président de la précédente session du Conseil, a souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, continue à soutenir fermement le peuple palestinien pour qu’il obtienne tous ses droits légitimes, en premier lieu son droit à établir son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Qods pour capitale.

M. Bensaid a relevé que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous la supervision personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, poursuit ses missions visant à améliorer les conditions de vie des habitants de la Ville sainte et à répondre directement à leurs besoins à travers des projets économiques, sociaux, de logement, d’éducation et culturels, pour un budget de près de 65 millions de dollars, englobant 200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets.

Et d’ajouter que la présidence marocaine du Conseil des ministres arabes de l’Information intervenait dans un contexte délicat marqué par une forte dynamique au niveau des médias et de la communication, à la lumière des profonds bouleversements géopolitiques que connaît la région arabe.

Dans ce contexte, a-t-il dit, il était devenu nécessaire de concentrer les efforts collectifs sur le renforcement de l’action médiatique arabe commune en vue de la qualifier, de l’adapter et d’en relever le niveau d’efficacité.

Le ministre a réaffirmé, à cette occasion, la détermination du Maroc à respecter tous ses engagements, notamment ceux relatifs à l’accueil du siège de l’observatoire et de la plateforme intégrée pour l’action médiatique arabe à l’étranger, la concrétisation de ce mécanisme arabe étant imminente grâce aux efforts du Maroc et au soutien du Conseil.

Il s’agit d’un mécanisme d’exécution du plan d’action médiatique arabe à l’étranger, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il appartient aux ministres arabes de l’Information de travailler collectivement à sa réussite pour faire entendre les causes arabes dans le monde, en premier lieu la cause palestinienne.

Après avoir présenté un aperçu du bilan de la présidence marocaine du Conseil, M. Bensaid a souligné qu’il existe de nombreux défis dans le domaine des médias, tels que les fausses nouvelles, la désinformation et l’incitation à la violence, à la haine et au séparatisme.

Ces défis, a-t-il insisté, doivent être relevés collectivement à travers les médias et la communication, et selon une vision collective qui place la question de l’influence sur l’opinion publique en tête des priorités.

La 54ème session du Conseil des ministres arabes de l’Information a été précédée des travaux du bureau exécutif du Conseil, organisés deux jours durant avec la participation du Maroc et de la Commission permanente de l’information arabe relevant de la Ligue des États arabes.

LR/MAP