Alertes météo | Averses orageuses et rafales de vent prévues pour lundi et mardi

Averses orageuses et rafales de vent prévues pour lundi et mardi

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des pluies fortes et des averses orageuses avec risque de grêle (40 à 60 mm) sont attendues de lundi à 11h00 à mardi à 12h00 dans les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Tétouan, Larache et Ouezzane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène avec des pluviométries entre 25 et 30 mm est également prévu, lundi de 11h00 à 23h00, à Kénitra, Taounate, Sidi Kacem, Taza et Al Hoceima.

Aussi, des rafales de vent fortes (75 à 80 km/h) sont prévues lundi, de 11h00 à 19h00, à Taza, Guercif, Taourirt, Boulemane, Figuig et Midelt.

