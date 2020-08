Brésil-Afrique | Les défis liés à la “pandémie” au centre du Forum prévu en novembre

Partager Facebook

Le Forum Brésil-Afrique se tiendra les 3 et 4 novembre et sera placé sous le thème “surmonter les défis de la pandémie”, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

L’édition 2020 sera organisée en ligne en raison des contraintes imposées par les restrictions de déplacements et de rassemblements liés à la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué l’Institut Brésil-Afrique, soulignant que l’événement réunira plusieurs personnalités et experts de renom, notamment dans les domaines des relations internationales et de développement mondial.

Selon la même source, les échanges porteront en particulier sur la situation actuelle imposée par la pandémie, ainsi que sur les scenarii de reprise politique, économique et sociale à travers le monde, dans les mois et les années à venir.

Le forum de cette année sera marqué par des discussions entre de hauts responsables et des acteurs de différents horizons portant sur les enjeux transversaux clés du monde contemporain, ainsi que par des espaces dédiés aux organisations et aux entreprises pour présenter leurs contributions au monde post-pandémique, et des rencontres thématiques pour échanger des expériences et établir des négociations fructueuses.

Selon les organisateurs, l’édition 2020 sera marquée par la participation de l’ancien directeur général de la FAO, Jose Grasiano Da Silva, l’ancien vice-président et directeur exécutif de la Banque mondiale, Otaviano Canuto, le président d’Afreximbank, Benoit Oramah, le directeur du Bureau des Nations Unies pour la coopération sud-sud, Jorge Chediek, outre le président de l’Institut Brésil-Afrique, Joao Bosco Monte.

