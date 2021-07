Afrique/Moyen-Orient | Microsoft lance Dynamics 365 Business Central

Partager Facebook

Microsoft a annoncé, mardi, le lancement de sa plate-forme professionnelle sur le cloud “Dynamics 365 Business Central” au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Kenya, au Nigeria et au Liban et ce, à compter de ce mois de juillet.

“Dynamic 365 Business Central aide les petites et moyennes entreprises (PME) à rassembler les services Comptabilité, Commercial, Service et Exploitation, afin de simplifier les procédures commerciales et professionnelles tout en améliorant les relations avec les clients”, a expliqué Maher Al-Khaiyat, directeur régional des applications commerciales pour Microsoft MEA Emerging Markets, qui s’exprimait lors d’un webinaire organisé par Microsoft sur le lancement de cette application dans les nouveaux marchés de l’Afrique et du Moyen-Orient.

Des systèmes multiples et désorganisés peuvent désormais facilement être combinés en une seule application sécurisée et centralisée, a poursuivi M. Al-Khaiyat, ajoutant que cette plate-forme professionnelle constitue une solution “unifiée, intelligente et facile à intégrer”.

Grâce à Dynamics 365 Business Central, l’efficacité est renforcée par des tâches et un travail automatisés, le tout à partir d’outils Office bien connus et notamment Outlook, Word et Excel. “Ce que les entreprises obtiennent, est une vision générale de toutes leurs activités, grâce à une ‘intelligence intégrée’ quand et où elles en ont besoin”, a-t-il précisé.

Selon M. Al-Khaiyat, l’application est facile à adapter et à développer pour répondre aux besoins uniques d’une entreprise ou d’un secteur. “En orientant la flexibilité au cœur de votre entreprise, Dynamics 365 Business Central vous permet de commencer toute activité rapidement, d’évoluer à votre rythme et de vous adapter en temps réel, ce qui en fait la solution idéale pour les PME”, a-t-il fait valoir.

M. Al-Khaiyat a, en outre, affirmé que les PME représentent plus de 90% de toutes les entreprises du Kenya, Nigeria, Tunisie, Maroc, de l’Algérie et du Liban, où la plate-forme Dynamics 365 Business Central sera lancée, soulignant dans ce sens que les PME de ces marchés seront en mesure de faire évoluer numériquement et très rapidement leurs procédures commerciales et professionnelles, grâce à cette plate-forme tout-en-un inédite.

Il a par ailleurs fait observer que l’intégration complète d’Office 365 signifie que les équipes peuvent utiliser des outils familiers pour travailler ensemble et se connecter avec des collègues et des clients, qu’il s’agisse de créer des documents commerciaux d’aspect professionnel dans des modèles Microsoft Word, ou d’exporter et de mettre à jour des données dans Microsoft Excel.

Dans le même sillage, Samira Faïk, Senior solution specialist/Business Applications à Microsoft, a souligné que l’application est facile à installer, ce qui permet à l’entreprise de lancer ses activités et d’opérer rapidement. “Commencez par les besoins de l’entreprise et évoluez à votre rythme pour gérer toutes les activités dans le cloud. Ce que les entreprises obtiennent, c’est une configuration, une gestion et une évolutivité faciles”, a-t-elle soutenu.

Mme Faïk a fait remarquer que les besoins de chaque entreprise sont uniques et Dynamics 365 Business Central y répond en intégrant facilement des applications complémentaires et des produits spécifiques à l’industrie, relevant que l’importation de données à partir d’autres produit à l’aide d’assistants de migration de données et de configuration assistée est chose aisée.

D’après elle, “les PME peuvent installer Dynamics 365 Business Central dans le cloud, sur site ou en suivant une approche hybride, quelles que soient les conditions en matière de résidence, de conformité ou de protection des données, les entreprises peuvent exercer leurs activités partout et selon leurs besoins. Une expérience utilisateur universelle et ‘itinérante’, donnent aux utilisateurs la possibilité de profiter d’une puissance et d’un aspect intuitif sur tous les appareils et installations”.

La plate-forme de gestion commerciale et professionnelle dont les PME en pleine croissance ont besoin, est un produit sûr, centralisé, facile à adopter et capable de s’intégrer à d’autres systèmes au sein d’une entreprise, a-t-elle poursuivi, soulignant que ces dernières ont besoin d’une plate-forme reposant sur le cloud, qui soit suffisamment flexible et adaptable pour gérer l’augmentation des stocks et des transactions, à mesure que l’entreprise se développe.

Et de soutenir que la capacité unique de Microsoft à apporter la profondeur nécessaire aux applications unifiées, ainsi que des produits d’analyse, de productivité et d’IoT (internet des objets) et le tout à l’échelle du cloud, contribue au succès de sa plate-forme Dynamics 365 Business Central. “Il s’agit d’une plate-forme tout-en-un pour répondre aux besoins de gestion des activités de chaque PME”, a-t-elle affirmé.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) permet aux entreprises d’évoluer vers le Numérique et cela à l’heure de l’ère du cloud et de systèmes périphériques intelligents. Sa mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète, la possibilité d’évoluer.

