Décès de l’actrice marocaine Khadija Assad

La comédienne et figure emblématique du cinéma marocain, Khadija Assad, s’est éteinte mercredi soir à l’âge de 71 ans des suites d’une longue maladie.

La défunte, qui a allié “la grandeur de l’art à des mœurs honorables”, a marqué le paysage cinématographique et dramatique national par un grand dévouement et un sens de l’éthique et de camaraderie professionnelle, indique le Syndicat Marocain des Professionnels de l’Art Dramatique.

Le Syndicat a mis en avant l’activisme pionnier de feue Khadija Assad pour sa profession au côté de son défunt époux Aziz Saâd Allah, au sein de la génération fondatrice du Syndicat Marocain des Professionnels de l’Art Dramatique (Syndicat National des Professionnels du Théâtre) en 1993.

LR/MAP