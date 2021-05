Afrique | La diplomatie marocaine engagée pour traduire la Vision Royale pour un continent prospère et intégré

Partager Facebook

Reflétant la place privilégiée de l’Afrique dans la diplomatie Royale et s’alignant sur les Hautes Orientations de SM Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, qui a posé les jalons de la politique étrangère du Maroc dans le continent, le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger œuvre pour la consolidation de cette approche visionnaire et orientée vers la réalisation des aspirations des Africains.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a tenu, depuis le 4 mai 2021, une série de visioconférences avec ses homologues de 24 pays africains représentant les 4 sous-régions du continent : ouest, est, centrale et sud.

Ces réunions virtuelles, organisées dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus, ont permis une continuité des échanges entre le Maroc et ses pays frères et amis ainsi qu’un suivi des évolutions positives des relations bilatérales.

A cet effet, ces entretiens ont constitué une opportunité de passer en revue les accords signés, lors des visites Royales, dans différents domaines et de mettre l’accent sur la coopération économique en encourageant les différents acteurs à intensifier leurs efforts pour asseoir des partenariats solides et générateurs de richesses communes.

Dans cette perspective, il a été convenu de préparer la tenue des prochaines sessions des commissions mixtes de coopération, à travers des réunions interministérielles englobant plusieurs départements selon les feuilles de route bilatérales.

Sanctionnées pour la plupart par des communiqués conjoints, ces visioconférences ont été marquées par la réaffirmation de l’attachement résolu et constant qu’accordent les pays africains frères à l’intégrité territoriale du Royaume ainsi que leur appui à l’impératif du respect des normes et procédures au sein des organes de l’Union Africaine, soulignant la pertinence de la décision 693 du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de juillet 2018, qui a consacré l’exclusivité de l’ONU en tant que cadre pour la recherche d’une solution au conflit régional autour du Sahara marocain.

S’agissant des questions régionales, les chefs des diplomaties africaines se sont engagés à coordonner leurs actions au niveau des instances régionales et internationales afin de promouvoir la paix et la sécurité.

M. Bourita n’a pas manqué de renouveler l’engagement du Royaume du Maroc à soutenir le renforcement de l’unité africaine et le développement de la coopération Sud-Sud en faveur d’une Afrique prospère et intégrée que Sa Majesté le Roi appelle de ses vœux : “Une Afrique organisée, solidaire et portée par une gouvernance efficiente, est en mesure d’offrir les biens politiques, économiques et sociaux auxquels aspirent légitimement ses habitants”.

