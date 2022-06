Afrique-Europe | Le Maroc accompagnera l’UE dans le déploiement de la stratégie Global Gateway

Partager Facebook

Le Maroc accompagnera l’Union européenne dans le déploiement de la stratégie innovante de ‘’Global Gateway’’, qui se donne les moyens de contribuer à un développement intégré et à une connectivité renforcée mutuellement bénéfique à l’Europe et à l’Afrique, a affirmé, mardi à Bruxelles, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

‘’Le Maroc accompagnera l’Union Européenne dans le déploiement de cette stratégie importante pour notre continent. Le soutien le plus fort que l’on peut donner est celui de réussites exemplaires que l’on partage. C’est l’esprit dans lequel s’inscrit le Royaume’’, a souligné M. Akannouch, qui s’exprimait à l’ouverture des Journées européennes du développement (JED), placées sous le thème “Global Gateway : créer des partenariats durables pour un monde connecté’’.

‘’Global Gateway’’, qui met l’Afrique au cœur de sa stratégie, en tant que principal bénéficiaire du projet,– avec quelque 150 milliards d’euros projetés-, ‘’contribuera à engager un pas qualitatif vers un monde de co-prospérité durable’’, a-t-il indiqué.

Rappelant que le Maroc, qui a intensifié durant les 20 dernières années ses échanges avec son continent d’appartenance, est aujourd’hui le 1er investisseur africain en Afrique de l’Ouest, et le deuxième sur le continent, le chef du gouvernement a affirmé que la place qu’occupe aujourd’hui le Maroc est le fruit de la Vision de SM le Roi Mohammed VI.

‘’Le Gazoduc Nigeria-Maroc en est l’une des illustrations les plus éclatantes, le Maroc se projette sur des projets d’infrastructures au long cours avec notre continent’’, a-t-il fait observer, relevant que ce projet de gazoduc reliant l’Afrique à l’Europe doit pouvoir être inscrit comme une initiative phare du plan Global Gateway tant il représente un vecteur puissant d’intégration régionale et bicontinentale.

Et d’ajouter que ‘’tout le long de son histoire, le Maroc a joué le rôle de pont –sorte de “gateway” – entre l’Afrique et l’Europe. Établir des partenariats durables et fiables est, pour ainsi dire, inscrit dans l’ADN du Royaume’’.

‘’Très tôt après le lancement de l’intégration européenne, le Maroc et l’UE ont su construire, patiemment et dans le temps long, un partenariat d’exception, qui continue aujourd’hui encore de se développer, à la faveur d’une Volonté Royale aussi forte que constante’’, a-t-il rappelé, relevant que ‘’ce partenariat, le Maroc et l’UE l’ont voulu global, ambitieux, d’égal à égal, fondé sur des valeurs partagées et portés par intérêts communs, ce qui en fait aujourd’hui un partenariat stratégique, fiable, nécessaire et unique’’.

M. Akhannouch a souligné, à cet effet, que ‘’forts de ces acquis, le Maroc et l’Union européenne peuvent aujourd’hui investir des champs de coopération d’avenir. Le Maroc est le premier pays au monde à s’engager dans la conclusion d’un Partenariat Vert avec l’UE’’.

‘’Cette orientation avant-gardiste du Partenariat Maroc-UE, et sa capacité avérée à livrer des résultats, lui confère une force d’émulation, de projection et de réussite, bénéfique à la fois pour le continent africain et pour la région euro-méditerranéenne’’, a-t-il soutenu.

Le chef du gouvernement a indiqué, par ailleurs, que le Maroc a prouvé sa résilience face à la pandémie et a réussi une campagne de vaccination de haut niveau, avec plus de 63% de la population entièrement vaccinée, tout en ayant l’ambition d’aller beaucoup plus loin pour parvenir à une prévention efficace.

C’est dans ce cadre que sous la vision éclairée de SM le Roi VI, le Maroc a procédé au lancement de la construction d’une usine de vaccination destinée au Maroc et au continent Africain, a-t-il rappelé, assurant que le Maroc place la protection et l’épanouissement de ses citoyens en première ligne de ses priorités.

‘’Notre pays opère actuellement trois réformes de grande envergure. Celle de la protection sociale, de la santé et de l’éducation visant à accompagner, former et libérer les énergies de nos citoyens tout le long de leur vie’’, a-t-il indiqué.

Faisant, d’autre part, observer que ‘’le Maroc œuvre pour assurer une connectivité renforcée entre nos continents’’, il a indiqué que le Royaume a déjà édifié des infrastructures de premier plan. Il a cité Tanger-Med qui est aujourd’hui le premier port de transbordement africain et méditerranéen, auxquels viennent s’ajouter de nombreux nouveaux projets, qui, combinés aux aéroports internationaux existants, permettront de connecter les continents africain et européen par voie aérienne, maritime, ferroviaire et routière.

‘’Ces échanges ne peuvent se faire sans un monde stable et durable. Or cette stabilité est aujourd’hui menacée par le réchauffement climatique et les problèmes de prix et d’approvisionnement en énergie’’, a-t-il dit, relevant que grâce à la Vision Clairvoyante de SM le Roi, le Maroc a pris ses responsabilités en étant pionnier sur les énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, tout en étant en première ligne concernant les nouvelles technologies énergétiques, comme le développement de l’hydrogène vert.

Initiées par la Commission européenne, les JED visent cette année à mettre la lumière sur “Global Gateway’’, la nouvelle stratégie de l’UE visant à investir dans des infrastructures ‘’intelligentes, propres et sécurisées’’ dans les secteurs du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche à travers le monde, qui s’attaquent aux inégalités et placent les objectifs de développement durable sur les rails.

Organisées sous format hybride, les JED accueillent 2.500 participants en présentiel, en plus de 10.000 participants en ligne. Des dirigeants politiques, des représentants de la société civile et des acteurs du secteur privé du monde entier participent à ces Journées européennes du développement.

La séance inaugurale a été marquée par la participation de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du président du Conseil européen, Charles Michel, de la Reine Mathilde de Belgique, défenseure des ODD de l’ONU, du Roi du Lesotho Letsie III, de chefs d’Etat et de gouvernement africains et de responsables d’institutions européennes.

Deux jours durant, les participants peuvent prendre part à plus de 90 sessions, dont des panels de haut niveau, autour des cinq thèmes clés du ‘’Global Gateway’’ : numérique, climat et énergie, transport, santé, et éducation et recherche. Des sessions spécifiques portant sur le contexte géopolitique et le besoin de flux de financement durable seront organisées, de même que des sessions particulières consacrées à chaque région.

Aux côtés des débats, le ‘’Global Village’’ permettra aux participants de présenter des projets innovants en lien avec les thématiques des JED, et de partager leurs expériences sur leurs initiatives.

LR/MAP