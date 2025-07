Aéroports 2030 | L’ONDA lance une nouvelle identité visuelle

Partager Facebook

L’Office National des Aéroports (ONDA) amorce un nouveau virage décisif avec le lancement d’une nouvelle identité visuelle.

En droite ligne avec la vision stratégique du Royaume et les échéances internationales majeures comme la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, l’Office initie une profonde transformation à travers sa stratégie “Aéroports 2030” qui s’accompagne aujourd’hui par l’adoption d’une nouvelle identité visuelle, indique l’ONDA dans un communiqué.

Ce changement reflète une volonté affirmée de repositionner l’ONDA comme un acteur national de référence, doté d’une ambition régionale et tourné vers les standards internationaux, au service de la mobilité, du rayonnement et de l’excellence, souligne le communiqué.

Le nouveau logo, à la fois moderne et chargé de symboles, puise dans le patrimoine marocain en s’inspirant du zellige et des formes traditionnelles, tout en exprimant une ouverture sur le monde à travers l’évocation des quatre points cardinaux.

La typographie contemporaine, les lignes épurées et une palette de couleurs empruntée au bleu du ciel et à l’ocre de la terre marocaine viennent parachever cette grammaire visuelle repensée.

Cette nouvelle identité repose sur une architecture de marque repensée et structurée. Une marque voyageurs visible dans tous les aéroports du Royaume, pensée pour incarner l’expérience passager et le lien direct avec les usagers avec un nouveau naming : Airports of Morocco مطارات المغرب.

Trois priorités structurent cette transformation : le développement accéléré des infrastructures aéroportuaires, une amélioration ambitieuse de l’expérience client pour l’aligner sur les meilleurs standards mondiaux, et une évolution organisationnelle en profondeur, qui accompagnera la transformation de l’ONDA en un groupe moderne, agile et performant.

Le déploiement de cette nouvelle identité visuelle débutera dès ce mois d’août 2025, sur l’ensemble des supports physiques et numériques dans tous les aéroports du pays.

Avec cette nouvelle image, l’Office National des Aéroports affirme son ambition d’accompagner les grandes ambitions du Royaume du Maroc et de contribuer à son rayonnement international.

“Airports of Morocco” porte désormais le sceau d’une vision renouvelée des infrastructures aéroportuaires, à la fois plus connectées, plus accueillantes et pleinement ancrées dans l’avenir du Royaume.

LR/MAP