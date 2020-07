Meknès | Conférence scientifique virtuelle sur la recherche en santé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une conférence virtuelle sur le thème “les données scientifiques et épidémiologiques dans la recherche en santé en ce temps de Covid19” aura lieu, vendredi, avec la participation d’universitaires et des experts marocains et étrangers.

Cette conférence est initiée par le Pôle de compétence “santé et environnement” du “Programme de Coopération universitaire institutionnel (CUI) avec la Coopération Universitaire au Développement Flamande (VLIR)”, en partenariat avec le Laboratoire de Recherche “Bioactifs, Santé et Environnement”, de l’Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès.

Les participants tenteront d’apporter des réponses à une série de questions qui restent en suspens, d’autant plus que le flux d’informations liées à la crise sanitaire est de nature à générer des données peu fiables et parfois erronées, estiment les organisateurs, pointant, dans ce cadre, notamment l’absence de communication et la dominance des considérations politiques et commerciales.

Ce webinaire se veut, ainsi, une plateforme de communication digitale réunissant des chercheurs universitaires en sciences biologiques, environnementales et mathématiques ainsi que des professionnels de santé, et une occasion pour échanger au sujet des résultats des travaux récents, menés durant le confinement.

Les experts et universitaires participant à cette rencontre se pencheront également sur l’identification des pistes de recherche à explorer à moyen et long termes pour des réponses adaptées au Covid19, souligne-t-on de même source.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette rencontre virtuelle dont “la modélisation des données sur la santé pour des solutions adaptées au Covid19”, “Sars-Cov2 et Covid19, virulence, latence et pathologies virales émergentes et réémergentes”, “Quels impacts du Covid19 sur la santé mentale?” et “gestion de la pandémie Covid19 au niveau de la préfecture de Meknès, chronologie de l’action et leçons apprises”.

LR/MAP