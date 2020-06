Maroc | Les détails de la 2ème étape du plan d’allègement du confinement

Partager Facebook

Un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur, de la santé, de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, a annoncé, dimanche, que conformément à la décision prise par les pouvoirs publics concernant le passage à la deuxième étape du “plan d’allègement du confinement sanitaire” à partir du 24 juin 2020 à minuit, et tenant compte de la nécessité d’établir un équilibre entre l’évolution de la situation épidémiologique au Royaume et les exigences d’un retour progressif à la vie normale et de la relance de l’économie nationale, un ensemble de mesures et de procédures ont été adoptées pour encadrer cette étape, selon les déterminants suivants:

S’agissant des mesures de relance des activités économiques au niveau national il a été décidé de :

– Permettre aux cafés et restaurants de fournir leurs services sur place, sans dépasser 50% de leur capacité d’accueil.

– La reprise des activités commerciales dans chacun des centres commerciaux, grands complexes commerciaux et galeries, selon des conditions prédéfinies.

– La réouverture des espaces de loisirs et de divertissement, tels que les salles de sport et les hammams avec un maximum de 50% de leur capacité d’accueil.

– La reprise des activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique.

– La reprise des transports en commun entre les villes, routiers ou ferroviaires, selon des conditions prédéfinies.

– La reprise des vols intérieurs, selon des conditions prédéfinies.

S’agissant des mesures établies au niveau de la zone d’allègement n°1, il a été décidé de :

– Permettre le déplacement entre les régions classées dans cette zone, à condition de présenter la carte d’identité électronique nationale.

– L’ouverture des plages avec obligation de respecter la distanciation physique.

– La réouverture des terrains de proximité situés en plein air.

– La reprise des activités touristiques internes avec l’ouverture des institutions touristiques, à condition de ne pas dépasser 50% de leur capacité d’hébergement.

S’agissant des mesures décidées au niveau de la zone d’allègement n°2, il a été décidé de :

– Autoriser les déplacements au niveau du périmètre territorial de la préfecture ou la province sans “autorisation exceptionnelle de déplacement”

– L’obligation de disposer d’une autorisation professionnelle (ordre de mission) ou d’une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales pour des raisons de force majeure en vue de se déplacer hors du périmètre territorial de la préfecture ou de la province.

– La levée de la mesure imposant la fermeture des magasins à 20h.

– La réouverture des salons de coiffure et d’esthétique, sans dépasser 50% de leur capacité d’accueil.

– La réouverture des espaces publics en plein air dont les parcs, jardins et lieux publics.

– La reprise des activités sportives pratiquées individuellement en plein air comme la marche et le vélo.

Il a également été décidé de maintenir, au niveau national, toutes les autres mesures préventives décidées auparavant pendant l’état d’urgence sanitaire (fermeture des musées, salles de cinéma, théâtres, piscines publiques, interdiction des rassemblements, des fêtes de mariage et des obsèques…).

Pour une mise en oeuvre réussie de ces mesures, les autorités publiques appellent les citoyens et citoyennes à poursuivre leur plein engagement et à respecter scrupuleusement toutes les mesures de prévention annoncées dont la distanciation physique, les règles d’hygiène, l’obligation du port du masque et le téléchargement de l’application “Wiqaytna”.

Les autorités insistent également qu’en cas d’apparition de nouveaux foyers de cette pandémie, toutes les mesures nécessaires seront prises en vue de le circonscrire et atténuer ses répercussions négatives.

LR/MAP