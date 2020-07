Le chef du gouvernement appelle les citoyens au respect strict des mesures préventives

Partager Facebook

Le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a exhorté, lundi à Rabat, tous les citoyennes et citoyens à respecter scrupuleusement les mesures préventives en vue d’endiguer la propagation du coronavirus et pour éviter l’apparition de nouveaux foyers de contamination pouvant mener inexorablement à la fermeture à nouveau de zones résidentielles.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Otmani a assuré que l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume est généralement sous contrôle, exprimant cependant son profond regret quant à l’apparition dernièrement de plusieurs foyers de contamination dans certaines villes, à l’instar de Tanger, marquées par une hausse considérable du nombre de cas enregistrés et des cas critiques nécessitant une réanimation, ainsi qu’une augmentation des cas de décès.

Pour le chef du gouvernement, cette évolution est due au non respect par certains citoyens des mesures de prévention obligatoires édictées, croyant à tort, malgré les avertissements incessants, que le virus n’existe plus.

L’allègement des mesures du confinement sanitaire permettant aux citoyens de reprendre leur travail et la reprise des activités économiques ne signifie nullement que le virus a définitivement disparu ou que le risque n’existe plus, et que même si la situation est maitrisée, le respect des mesures de prévention demeurent indispensables et la prudence doit rester de mise, a-t-il relevé.

M. El Otmani a rappelé aux citoyens le protocole appliqué durant l’allègement du confinement sanitaire et qui veut qu’avec toute apparition de nouveaux foyers épidémiologiques ou toute augmentation du nombre des cas graves et de décès, les autorités concernées procéderont à la fermeture soit d’un ou plusieurs quartiers, communes ou toute une ville si nécessaire et ainsi revenir aux précautions appliquées au début du confinement.

Afin de préserver la santé publique, le chef du gouvernement invite les citoyennes et les citoyens à respecter strictement toutes les mesures décidées par les autorités sanitaires, y compris l’hygiène individuelle, la désinfection des outils utilisés dans les lieux publics, le port obligatoire du masque de manière correcte, le respect de la distanciation physique et le téléchargement de l’application “Wiqaytna”, tout en évitant les poignées de main, les accolades et les rassemblements.

LR/MAP