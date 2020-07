Essaouira/ INDH | Première réunion du Comité de Coordination Provincial

Partager Facebook

La première réunion du Comité de Coordination Provincial (CCP), qui s’inscrit dans le cadre du programme 3 de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) (2019-2023), a été tenue mardi à Essaouira.

Ce programme 3 porte sur l’amélioration des revenus et l’inclusion économique des jeunes par le biais de la promotion de l’employabilité et l’amélioration de l’accès des jeunes ciblés aux opportunités économiques au niveau de la province, à travers la création et l’activation d’un Espace d’Emploi des Jeunes (EEJ), qui sera mis en place à la collectivité territoriale de Tamanar, en tant que système pour la fourniture de données, de services personnalisés, d’orientation et d’appui aux jeunes, et l’organisation de programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail sur les plans local, provincial et régional, indique un communiqué de la Division de l’Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture d’Essaouira.

Cette réunion, la première du CCP au niveau de la région Marrakech-Safi, a été marquée au début par un mot d’orientation du gouverneur de la province d’Essaouira et président du Comité Provincial du Développement Humain (CPDH), M. Adil El Maliki, suivi d’une allocution du directeur du Centre Régional d’investissement de Marrakech-Safi, M. Yassine Mseffer.

Par la suite, le représentant du bureau d’études “Grant Thornton” a présenté un exposé axé essentiellement sur les phases de réalisation du programme 3 dans la province d’Essaouira, le programme d’action 2020 et les futures étapes.

De son côté, le chef de la Division de l’Action Sociale à la préfecture d’Essaouira, M. Abdessamad Khairi, a présenté un exposé dans lequel il a abordé les étapes franchies par ledit programme depuis son lancement dans la province ainsi que les étapes prochaines.

LR/MAP