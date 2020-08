La BERD accorde un financement de 40 millions d’euros au Maroc

Partager Facebook

La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a annoncé, mardi, un soutien aux petites entreprises et au commerce au Maroc avec un financement de 40 millions d’euros accordé au Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH).

La cérémonie de signature virtuelle de l’accord de financement a eu lieu en présence du président-directeur général du CIH, Lotfi Sekkat, de Francis Malige, directeur général des institutions financières de la BERD, de Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, Directrice pour le Maroc à la BERD, ainsi que de Mike Taylor, responsable des institutions financières de la région SEMED.

Pour la BERD, les petites et moyennes entreprises constituent le cœur battant de l’économie marocaine et sont les plus touchées par la crise sanitaire et économique actuelle liée à la pandémie de la Covid-19.

Dans le cadre de cette facilité, la BERD accordera un prêt de 20 millions d’euros au CIH pour fournir un financement à moyen terme aux PME, augmentant ainsi la disponibilité des financements au-delà de la région du Grand Casablanca-Rabat, où 70% de l’économie marocaine est concentrée, précise un communiqué de la Banque européenne.

En plus de ce prêt, la BERD fournit une ligne de financement du commerce de 20 millions d’euros pour faciliter les transactions d’import et d’export des entreprises marocaines, ajoute la même source.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d’opérations en 2012. À ce jour, la BERD a investi 2,4 milliards d’euros dans le Royaume à travers 65 projets.

LR/MAP