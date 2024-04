BMCE Capital recommande de souscrire à l’augmentation de capital du groupe Managem

Partager Facebook

BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé aux investisseurs de souscrire à l’opération en cours d’augmentation de capital du groupe Managem qui porte sur un montant global de près de 3 milliards de dirhams (MMDH), au prix de 1.600 dirhams/action.

La période de souscription à cette augmentation de capital, qui vise à accompagner le plan stratégique du groupe Managem et la structuration financière des différents projets, s’étale du 14 mars au 02 avril 2024 inclus, à travers l’émission d’un nombre maximum de 1.873.368 actions nouvelles, indique BKGR dans un “Flash – Company update”, précisant que Managem prévoit une enveloppe d’investissement global, entre 2023 et 2026, de 17,4 MMDH, dont 11 MMDH dédiés aux projets stratégiques, notamment le projet cuprifère de Tizert pour 4,7 MMDH et le projet aurifère Boto pour 6,7 MMDH, dont 3 MMDH déjà décaissée pour l’acquisition.

D’après la même source, le groupe AL MADA devrait souscrire à l’opération d’augmentation de capital de Managem à travers une injection du new cash à hauteur de 1 MMDH et une incorporation des comptes courants d’associés à hauteur de 1,5 MMDH. Pour les principaux actionnaires hors AL MADA et DAN MAROC, l’effet dilution serait en moyenne de 1,5%.

BKGR fait également savoir que pour inciter davantage tous les actionnaires à souscrire à cette opération, les actions issues de la présente augmentation de capital seront assimilées aux anciennes actions et seront cotées en 1ère ligne à la Bouse de Casablanca avec comme date de jouissance le 01/01/2023 et donneront donc droits au même dividende qui sera distribué en 2024.

LR/MAP